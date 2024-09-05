SignaleKategorien
Wing Yin Christopher Lam

Ori a

Wing Yin Christopher Lam
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
135 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2023 64%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
3 657
Gewinntrades:
2 580 (70.54%)
Verlusttrades:
1 077 (29.45%)
Bester Trade:
433.02 USD
Schlechtester Trade:
-379.94 USD
Bruttoprofit:
19 920.80 USD (385 040 pips)
Bruttoverlust:
-16 529.45 USD (386 835 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
26 (27.43 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
479.38 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
76.56%
Max deposit load:
31.93%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
1.71
Long-Positionen:
1 781 (48.70%)
Short-Positionen:
1 876 (51.30%)
Profit-Faktor:
1.21
Mathematische Gewinnerwartung:
0.93 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.72 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-15.35 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
20 (-290.99 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 468.19 USD (6)
Wachstum pro Monat :
2.59%
Jahresprognose:
31.38%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 935.49 USD
Maximaler:
1 986.72 USD (52.96%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
48.88% (1 833.45 USD)
Kapital:
54.12% (3 021.66 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD+ 598
NZDCAD+ 506
AUDNZD+ 292
USDCHF+ 221
EURGBP+ 197
USDJPY+ 179
CADCHF+ 169
GBPUSD+ 146
AUDJPY+ 131
EURCHF+ 130
AUDCHF+ 125
EURUSD+ 121
GBPNZD+ 97
EURCAD+ 95
GBPCAD+ 95
GBPCHF+ 71
USDCAD+ 64
GBPJPY+ 60
EURAUD+ 59
NZDJPY+ 52
AUDUSD+ 52
NZDCHF+ 41
NZDUSD+ 27
CHFJPY+ 26
EURJPY+ 26
EURNZD+ 22
XAUUSD+ 16
GBPAUD+ 16
CADJPY+ 15
AUDCNH+ 4
EURSGD+ 4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD+ 2.7K
NZDCAD+ 2.8K
AUDNZD+ -517
USDCHF+ -623
EURGBP+ 100
USDJPY+ 250
CADCHF+ -91
GBPUSD+ 146
AUDJPY+ -341
EURCHF+ 43
AUDCHF+ -163
EURUSD+ 329
GBPNZD+ 98
EURCAD+ 72
GBPCAD+ -471
GBPCHF+ 73
USDCAD+ -54
GBPJPY+ 72
EURAUD+ -1K
NZDJPY+ 35
AUDUSD+ 64
NZDCHF+ 18
NZDUSD+ -52
CHFJPY+ 36
EURJPY+ 26
EURNZD+ -48
XAUUSD+ 10
GBPAUD+ -133
CADJPY+ 18
AUDCNH+ 1
EURSGD+ 4
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD+ 18K
NZDCAD+ 25K
AUDNZD+ -3.1K
USDCHF+ -9.8K
EURGBP+ 3.9K
USDJPY+ 15K
CADCHF+ -7.9K
GBPUSD+ -1.3K
AUDJPY+ -3.8K
EURCHF+ 2.3K
AUDCHF+ -9.8K
EURUSD+ 7.2K
GBPNZD+ 7.5K
EURCAD+ -744
GBPCAD+ -5.1K
GBPCHF+ 3.1K
USDCAD+ -3.6K
GBPJPY+ 4.8K
EURAUD+ -43K
NZDJPY+ 2K
AUDUSD+ -2K
NZDCHF+ 1.4K
NZDUSD+ -1.3K
CHFJPY+ 3.2K
EURJPY+ 1K
EURNZD+ -2K
XAUUSD+ -33
GBPAUD+ -4.2K
CADJPY+ 1.6K
AUDCNH+ 622
EURSGD+ 611
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +433.02 USD
Schlechtester Trade: -380 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +27.43 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -290.99 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.28 06:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 08:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 07:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.13 05:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 04:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 00:51
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 15:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 10:22
No swaps are charged
2025.07.10 10:22
No swaps are charged
2025.07.09 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 10:57
No swaps are charged on the signal account
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.22 14:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.14 15:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 536 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.08 09:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.06 20:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.16 06:16
No swaps are charged
2024.10.16 06:16
No swaps are charged
2024.10.10 06:13
No swaps are charged on the signal account
