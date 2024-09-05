- 자본
- 축소
트레이드:
3 657
이익 거래:
2 580 (70.54%)
손실 거래:
1 077 (29.45%)
최고의 거래:
433.02 USD
최악의 거래:
-379.94 USD
총 수익:
19 920.80 USD (385 040 pips)
총 손실:
-16 529.45 USD (386 835 pips)
연속 최대 이익:
26 (27.43 USD)
연속 최대 이익:
479.38 USD (7)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
74.38%
최대 입금량:
31.93%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
1.71
롱(주식매수):
1 781 (48.70%)
숏(주식차입매도):
1 876 (51.30%)
수익 요인:
1.21
기대수익:
0.93 USD
평균 이익:
7.72 USD
평균 손실:
-15.35 USD
연속 최대 손실:
20 (-290.99 USD)
연속 최대 손실:
-1 468.19 USD (6)
월별 성장률:
1.94%
연간 예측:
22.72%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 935.49 USD
최대한의:
1 986.72 USD (52.96%)
상대적 삭감:
잔고별:
48.88% (1 833.45 USD)
자본금별:
54.12% (3 021.66 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD+
|598
|NZDCAD+
|506
|AUDNZD+
|292
|USDCHF+
|221
|EURGBP+
|197
|USDJPY+
|179
|CADCHF+
|169
|GBPUSD+
|146
|AUDJPY+
|131
|EURCHF+
|130
|AUDCHF+
|125
|EURUSD+
|121
|GBPNZD+
|97
|EURCAD+
|95
|GBPCAD+
|95
|GBPCHF+
|71
|USDCAD+
|64
|GBPJPY+
|60
|EURAUD+
|59
|NZDJPY+
|52
|AUDUSD+
|52
|NZDCHF+
|41
|NZDUSD+
|27
|CHFJPY+
|26
|EURJPY+
|26
|EURNZD+
|22
|XAUUSD+
|16
|GBPAUD+
|16
|CADJPY+
|15
|AUDCNH+
|4
|EURSGD+
|4
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD+
|2.7K
|NZDCAD+
|2.8K
|AUDNZD+
|-517
|USDCHF+
|-623
|EURGBP+
|100
|USDJPY+
|250
|CADCHF+
|-91
|GBPUSD+
|146
|AUDJPY+
|-341
|EURCHF+
|43
|AUDCHF+
|-163
|EURUSD+
|329
|GBPNZD+
|98
|EURCAD+
|72
|GBPCAD+
|-471
|GBPCHF+
|73
|USDCAD+
|-54
|GBPJPY+
|72
|EURAUD+
|-1K
|NZDJPY+
|35
|AUDUSD+
|64
|NZDCHF+
|18
|NZDUSD+
|-52
|CHFJPY+
|36
|EURJPY+
|26
|EURNZD+
|-48
|XAUUSD+
|10
|GBPAUD+
|-133
|CADJPY+
|18
|AUDCNH+
|1
|EURSGD+
|4
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD+
|18K
|NZDCAD+
|25K
|AUDNZD+
|-3.1K
|USDCHF+
|-9.8K
|EURGBP+
|3.9K
|USDJPY+
|15K
|CADCHF+
|-7.9K
|GBPUSD+
|-1.3K
|AUDJPY+
|-3.8K
|EURCHF+
|2.3K
|AUDCHF+
|-9.8K
|EURUSD+
|7.2K
|GBPNZD+
|7.5K
|EURCAD+
|-744
|GBPCAD+
|-5.1K
|GBPCHF+
|3.1K
|USDCAD+
|-3.6K
|GBPJPY+
|4.8K
|EURAUD+
|-43K
|NZDJPY+
|2K
|AUDUSD+
|-2K
|NZDCHF+
|1.4K
|NZDUSD+
|-1.3K
|CHFJPY+
|3.2K
|EURJPY+
|1K
|EURNZD+
|-2K
|XAUUSD+
|-33
|GBPAUD+
|-4.2K
|CADJPY+
|1.6K
|AUDCNH+
|622
|EURSGD+
|611
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
