Wing Yin Christopher Lam

Ori a

Wing Yin Christopher Lam
0 리뷰
안정성
135
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 64%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
3 657
이익 거래:
2 580 (70.54%)
손실 거래:
1 077 (29.45%)
최고의 거래:
433.02 USD
최악의 거래:
-379.94 USD
총 수익:
19 920.80 USD (385 040 pips)
총 손실:
-16 529.45 USD (386 835 pips)
연속 최대 이익:
26 (27.43 USD)
연속 최대 이익:
479.38 USD (7)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
74.38%
최대 입금량:
31.93%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
1.71
롱(주식매수):
1 781 (48.70%)
숏(주식차입매도):
1 876 (51.30%)
수익 요인:
1.21
기대수익:
0.93 USD
평균 이익:
7.72 USD
평균 손실:
-15.35 USD
연속 최대 손실:
20 (-290.99 USD)
연속 최대 손실:
-1 468.19 USD (6)
월별 성장률:
1.94%
연간 예측:
22.72%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 935.49 USD
최대한의:
1 986.72 USD (52.96%)
상대적 삭감:
잔고별:
48.88% (1 833.45 USD)
자본금별:
54.12% (3 021.66 USD)

배포

심볼 Sell Buy
AUDCAD+ 598
NZDCAD+ 506
AUDNZD+ 292
USDCHF+ 221
EURGBP+ 197
USDJPY+ 179
CADCHF+ 169
GBPUSD+ 146
AUDJPY+ 131
EURCHF+ 130
AUDCHF+ 125
EURUSD+ 121
GBPNZD+ 97
EURCAD+ 95
GBPCAD+ 95
GBPCHF+ 71
USDCAD+ 64
GBPJPY+ 60
EURAUD+ 59
NZDJPY+ 52
AUDUSD+ 52
NZDCHF+ 41
NZDUSD+ 27
CHFJPY+ 26
EURJPY+ 26
EURNZD+ 22
XAUUSD+ 16
GBPAUD+ 16
CADJPY+ 15
AUDCNH+ 4
EURSGD+ 4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDCAD+ 2.7K
NZDCAD+ 2.8K
AUDNZD+ -517
USDCHF+ -623
EURGBP+ 100
USDJPY+ 250
CADCHF+ -91
GBPUSD+ 146
AUDJPY+ -341
EURCHF+ 43
AUDCHF+ -163
EURUSD+ 329
GBPNZD+ 98
EURCAD+ 72
GBPCAD+ -471
GBPCHF+ 73
USDCAD+ -54
GBPJPY+ 72
EURAUD+ -1K
NZDJPY+ 35
AUDUSD+ 64
NZDCHF+ 18
NZDUSD+ -52
CHFJPY+ 36
EURJPY+ 26
EURNZD+ -48
XAUUSD+ 10
GBPAUD+ -133
CADJPY+ 18
AUDCNH+ 1
EURSGD+ 4
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDCAD+ 18K
NZDCAD+ 25K
AUDNZD+ -3.1K
USDCHF+ -9.8K
EURGBP+ 3.9K
USDJPY+ 15K
CADCHF+ -7.9K
GBPUSD+ -1.3K
AUDJPY+ -3.8K
EURCHF+ 2.3K
AUDCHF+ -9.8K
EURUSD+ 7.2K
GBPNZD+ 7.5K
EURCAD+ -744
GBPCAD+ -5.1K
GBPCHF+ 3.1K
USDCAD+ -3.6K
GBPJPY+ 4.8K
EURAUD+ -43K
NZDJPY+ 2K
AUDUSD+ -2K
NZDCHF+ 1.4K
NZDUSD+ -1.3K
CHFJPY+ 3.2K
EURJPY+ 1K
EURNZD+ -2K
XAUUSD+ -33
GBPAUD+ -4.2K
CADJPY+ 1.6K
AUDCNH+ 622
EURSGD+ 611
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +433.02 USD
최악의 거래: -380 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +27.43 USD
연속 최대 손실: -290.99 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Ori a
월별 30 USD
64%
0
0
USD
5K
USD
135
99%
3 657
70%
74%
1.20
0.93
USD
54%
1:500
