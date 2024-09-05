SignauxSections
Wing Yin Christopher Lam

Ori a

Wing Yin Christopher Lam
0 avis
Fiabilité
122 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 76%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 547
Bénéfice trades:
2 498 (70.42%)
Perte trades:
1 049 (29.57%)
Meilleure transaction:
321.44 USD
Pire transaction:
-319.03 USD
Bénéfice brut:
18 359.77 USD (372 573 pips)
Perte brute:
-14 647.58 USD (374 306 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (27.43 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
323.35 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
74.56%
Charge de dépôt maximale:
11.76%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.87
Longs trades:
1 730 (48.77%)
Courts trades:
1 817 (51.23%)
Facteur de profit:
1.25
Rendement attendu:
1.05 USD
Bénéfice moyen:
7.35 USD
Perte moyenne:
-13.96 USD
Pertes consécutives maximales:
20 (-290.99 USD)
Perte consécutive maximale:
-804.81 USD (3)
Croissance mensuelle:
3.45%
Prévision annuelle:
41.88%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 935.49 USD
Maximal:
1 986.72 USD (52.96%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
48.88% (1 833.45 USD)
Par fonds propres:
23.68% (1 356.68 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD+ 552
NZDCAD+ 468
AUDNZD+ 266
USDCHF+ 221
EURGBP+ 197
USDJPY+ 179
CADCHF+ 169
GBPUSD+ 146
AUDJPY+ 131
EURCHF+ 130
AUDCHF+ 125
EURUSD+ 121
GBPNZD+ 97
EURCAD+ 95
GBPCAD+ 95
GBPCHF+ 71
USDCAD+ 64
GBPJPY+ 60
EURAUD+ 59
NZDJPY+ 52
AUDUSD+ 52
NZDCHF+ 41
NZDUSD+ 27
CHFJPY+ 26
EURJPY+ 26
EURNZD+ 22
XAUUSD+ 16
GBPAUD+ 16
CADJPY+ 15
AUDCNH+ 4
EURSGD+ 4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD+ 2.4K
NZDCAD+ 2.5K
AUDNZD+ 409
USDCHF+ -623
EURGBP+ 100
USDJPY+ 250
CADCHF+ -91
GBPUSD+ 146
AUDJPY+ -341
EURCHF+ 43
AUDCHF+ -163
EURUSD+ 329
GBPNZD+ 98
EURCAD+ 72
GBPCAD+ -471
GBPCHF+ 73
USDCAD+ -54
GBPJPY+ 72
EURAUD+ -1K
NZDJPY+ 35
AUDUSD+ 64
NZDCHF+ 18
NZDUSD+ -52
CHFJPY+ 36
EURJPY+ 26
EURNZD+ -48
XAUUSD+ 10
GBPAUD+ -133
CADJPY+ 18
AUDCNH+ 1
EURSGD+ 4
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD+ 14K
NZDCAD+ 22K
AUDNZD+ 4.1K
USDCHF+ -9.8K
EURGBP+ 3.9K
USDJPY+ 15K
CADCHF+ -7.9K
GBPUSD+ -1.3K
AUDJPY+ -3.8K
EURCHF+ 2.3K
AUDCHF+ -9.8K
EURUSD+ 7.2K
GBPNZD+ 7.5K
EURCAD+ -744
GBPCAD+ -5.1K
GBPCHF+ 3.1K
USDCAD+ -3.6K
GBPJPY+ 4.8K
EURAUD+ -43K
NZDJPY+ 2K
AUDUSD+ -2K
NZDCHF+ 1.4K
NZDUSD+ -1.3K
CHFJPY+ 3.2K
EURJPY+ 1K
EURNZD+ -2K
XAUUSD+ -33
GBPAUD+ -4.2K
CADJPY+ 1.6K
AUDCNH+ 622
EURSGD+ 611
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +321.44 USD
Pire transaction: -319 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +27.43 USD
Perte consécutive maximale: -290.99 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.07.10 15:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 10:22
No swaps are charged
2025.07.10 10:22
No swaps are charged
2025.07.09 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 10:57
No swaps are charged on the signal account
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.22 14:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.14 15:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 536 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.08 09:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.06 20:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.16 06:16
No swaps are charged
2024.10.16 06:16
No swaps are charged
2024.10.10 06:13
No swaps are charged on the signal account
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.