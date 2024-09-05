- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
3 657
Прибыльных трейдов:
2 580 (70.54%)
Убыточных трейдов:
1 077 (29.45%)
Лучший трейд:
433.02 USD
Худший трейд:
-379.94 USD
Общая прибыль:
19 920.80 USD (385 040 pips)
Общий убыток:
-16 529.45 USD (386 835 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (27.43 USD)
Макс. прибыль в серии:
479.38 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
76.56%
Макс. загрузка депозита:
31.93%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.71
Длинных трейдов:
1 781 (48.70%)
Коротких трейдов:
1 876 (51.30%)
Профит фактор:
1.21
Мат. ожидание:
0.93 USD
Средняя прибыль:
7.72 USD
Средний убыток:
-15.35 USD
Макс. серия проигрышей:
20 (-290.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 468.19 USD (6)
Прирост в месяц:
3.11%
Годовой прогноз:
37.73%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 935.49 USD
Максимальная:
1 986.72 USD (52.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
48.88% (1 833.45 USD)
По эквити:
54.12% (3 021.66 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD+
|598
|NZDCAD+
|506
|AUDNZD+
|292
|USDCHF+
|221
|EURGBP+
|197
|USDJPY+
|179
|CADCHF+
|169
|GBPUSD+
|146
|AUDJPY+
|131
|EURCHF+
|130
|AUDCHF+
|125
|EURUSD+
|121
|GBPNZD+
|97
|EURCAD+
|95
|GBPCAD+
|95
|GBPCHF+
|71
|USDCAD+
|64
|GBPJPY+
|60
|EURAUD+
|59
|NZDJPY+
|52
|AUDUSD+
|52
|NZDCHF+
|41
|NZDUSD+
|27
|CHFJPY+
|26
|EURJPY+
|26
|EURNZD+
|22
|XAUUSD+
|16
|GBPAUD+
|16
|CADJPY+
|15
|AUDCNH+
|4
|EURSGD+
|4
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD+
|2.7K
|NZDCAD+
|2.8K
|AUDNZD+
|-517
|USDCHF+
|-623
|EURGBP+
|100
|USDJPY+
|250
|CADCHF+
|-91
|GBPUSD+
|146
|AUDJPY+
|-341
|EURCHF+
|43
|AUDCHF+
|-163
|EURUSD+
|329
|GBPNZD+
|98
|EURCAD+
|72
|GBPCAD+
|-471
|GBPCHF+
|73
|USDCAD+
|-54
|GBPJPY+
|72
|EURAUD+
|-1K
|NZDJPY+
|35
|AUDUSD+
|64
|NZDCHF+
|18
|NZDUSD+
|-52
|CHFJPY+
|36
|EURJPY+
|26
|EURNZD+
|-48
|XAUUSD+
|10
|GBPAUD+
|-133
|CADJPY+
|18
|AUDCNH+
|1
|EURSGD+
|4
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD+
|18K
|NZDCAD+
|25K
|AUDNZD+
|-3.1K
|USDCHF+
|-9.8K
|EURGBP+
|3.9K
|USDJPY+
|15K
|CADCHF+
|-7.9K
|GBPUSD+
|-1.3K
|AUDJPY+
|-3.8K
|EURCHF+
|2.3K
|AUDCHF+
|-9.8K
|EURUSD+
|7.2K
|GBPNZD+
|7.5K
|EURCAD+
|-744
|GBPCAD+
|-5.1K
|GBPCHF+
|3.1K
|USDCAD+
|-3.6K
|GBPJPY+
|4.8K
|EURAUD+
|-43K
|NZDJPY+
|2K
|AUDUSD+
|-2K
|NZDCHF+
|1.4K
|NZDUSD+
|-1.3K
|CHFJPY+
|3.2K
|EURJPY+
|1K
|EURNZD+
|-2K
|XAUUSD+
|-33
|GBPAUD+
|-4.2K
|CADJPY+
|1.6K
|AUDCNH+
|622
|EURSGD+
|611
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +433.02 USD
Худший трейд: -380 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +27.43 USD
Макс. убыток в серии: -290.99 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
64%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
135
99%
3 657
70%
77%
1.20
0.93
USD
USD
54%
1:500