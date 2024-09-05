СигналыРазделы
Wing Yin Christopher Lam

Ori a

Wing Yin Christopher Lam
0 отзывов
Надежность
135 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 64%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 657
Прибыльных трейдов:
2 580 (70.54%)
Убыточных трейдов:
1 077 (29.45%)
Лучший трейд:
433.02 USD
Худший трейд:
-379.94 USD
Общая прибыль:
19 920.80 USD (385 040 pips)
Общий убыток:
-16 529.45 USD (386 835 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (27.43 USD)
Макс. прибыль в серии:
479.38 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
76.56%
Макс. загрузка депозита:
31.93%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.71
Длинных трейдов:
1 781 (48.70%)
Коротких трейдов:
1 876 (51.30%)
Профит фактор:
1.21
Мат. ожидание:
0.93 USD
Средняя прибыль:
7.72 USD
Средний убыток:
-15.35 USD
Макс. серия проигрышей:
20 (-290.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 468.19 USD (6)
Прирост в месяц:
3.11%
Годовой прогноз:
37.73%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 935.49 USD
Максимальная:
1 986.72 USD (52.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
48.88% (1 833.45 USD)
По эквити:
54.12% (3 021.66 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD+ 598
NZDCAD+ 506
AUDNZD+ 292
USDCHF+ 221
EURGBP+ 197
USDJPY+ 179
CADCHF+ 169
GBPUSD+ 146
AUDJPY+ 131
EURCHF+ 130
AUDCHF+ 125
EURUSD+ 121
GBPNZD+ 97
EURCAD+ 95
GBPCAD+ 95
GBPCHF+ 71
USDCAD+ 64
GBPJPY+ 60
EURAUD+ 59
NZDJPY+ 52
AUDUSD+ 52
NZDCHF+ 41
NZDUSD+ 27
CHFJPY+ 26
EURJPY+ 26
EURNZD+ 22
XAUUSD+ 16
GBPAUD+ 16
CADJPY+ 15
AUDCNH+ 4
EURSGD+ 4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD+ 2.7K
NZDCAD+ 2.8K
AUDNZD+ -517
USDCHF+ -623
EURGBP+ 100
USDJPY+ 250
CADCHF+ -91
GBPUSD+ 146
AUDJPY+ -341
EURCHF+ 43
AUDCHF+ -163
EURUSD+ 329
GBPNZD+ 98
EURCAD+ 72
GBPCAD+ -471
GBPCHF+ 73
USDCAD+ -54
GBPJPY+ 72
EURAUD+ -1K
NZDJPY+ 35
AUDUSD+ 64
NZDCHF+ 18
NZDUSD+ -52
CHFJPY+ 36
EURJPY+ 26
EURNZD+ -48
XAUUSD+ 10
GBPAUD+ -133
CADJPY+ 18
AUDCNH+ 1
EURSGD+ 4
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD+ 18K
NZDCAD+ 25K
AUDNZD+ -3.1K
USDCHF+ -9.8K
EURGBP+ 3.9K
USDJPY+ 15K
CADCHF+ -7.9K
GBPUSD+ -1.3K
AUDJPY+ -3.8K
EURCHF+ 2.3K
AUDCHF+ -9.8K
EURUSD+ 7.2K
GBPNZD+ 7.5K
EURCAD+ -744
GBPCAD+ -5.1K
GBPCHF+ 3.1K
USDCAD+ -3.6K
GBPJPY+ 4.8K
EURAUD+ -43K
NZDJPY+ 2K
AUDUSD+ -2K
NZDCHF+ 1.4K
NZDUSD+ -1.3K
CHFJPY+ 3.2K
EURJPY+ 1K
EURNZD+ -2K
XAUUSD+ -33
GBPAUD+ -4.2K
CADJPY+ 1.6K
AUDCNH+ 622
EURSGD+ 611
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +433.02 USD
Худший трейд: -380 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +27.43 USD
Макс. убыток в серии: -290.99 USD

2025.11.13 08:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 07:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.13 05:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 04:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 00:51
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 15:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 10:22
No swaps are charged
2025.07.10 10:22
No swaps are charged
2025.07.09 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 10:57
No swaps are charged on the signal account
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.22 14:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.14 15:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 536 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.08 09:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.06 20:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.16 06:16
No swaps are charged
2024.10.16 06:16
No swaps are charged
2024.10.10 06:13
No swaps are charged on the signal account
