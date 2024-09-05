- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
3 657
盈利交易:
2 580 (70.54%)
亏损交易:
1 077 (29.45%)
最好交易:
433.02 USD
最差交易:
-379.94 USD
毛利:
19 920.80 USD (385 040 pips)
毛利亏损:
-16 529.45 USD (386 835 pips)
最大连续赢利:
26 (27.43 USD)
最大连续盈利:
479.38 USD (7)
夏普比率:
0.02
交易活动:
76.56%
最大入金加载:
31.93%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
2 天
采收率:
1.71
长期交易:
1 781 (48.70%)
短期交易:
1 876 (51.30%)
利润因子:
1.21
预期回报:
0.93 USD
平均利润:
7.72 USD
平均损失:
-15.35 USD
最大连续失误:
20 (-290.99 USD)
最大连续亏损:
-1 468.19 USD (6)
每月增长:
3.11%
年度预测:
37.73%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
1 935.49 USD
最大值:
1 986.72 USD (52.96%)
相对跌幅:
结余:
48.88% (1 833.45 USD)
净值:
54.12% (3 021.66 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD+
|598
|NZDCAD+
|506
|AUDNZD+
|292
|USDCHF+
|221
|EURGBP+
|197
|USDJPY+
|179
|CADCHF+
|169
|GBPUSD+
|146
|AUDJPY+
|131
|EURCHF+
|130
|AUDCHF+
|125
|EURUSD+
|121
|GBPNZD+
|97
|EURCAD+
|95
|GBPCAD+
|95
|GBPCHF+
|71
|USDCAD+
|64
|GBPJPY+
|60
|EURAUD+
|59
|NZDJPY+
|52
|AUDUSD+
|52
|NZDCHF+
|41
|NZDUSD+
|27
|CHFJPY+
|26
|EURJPY+
|26
|EURNZD+
|22
|XAUUSD+
|16
|GBPAUD+
|16
|CADJPY+
|15
|AUDCNH+
|4
|EURSGD+
|4
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD+
|2.7K
|NZDCAD+
|2.8K
|AUDNZD+
|-517
|USDCHF+
|-623
|EURGBP+
|100
|USDJPY+
|250
|CADCHF+
|-91
|GBPUSD+
|146
|AUDJPY+
|-341
|EURCHF+
|43
|AUDCHF+
|-163
|EURUSD+
|329
|GBPNZD+
|98
|EURCAD+
|72
|GBPCAD+
|-471
|GBPCHF+
|73
|USDCAD+
|-54
|GBPJPY+
|72
|EURAUD+
|-1K
|NZDJPY+
|35
|AUDUSD+
|64
|NZDCHF+
|18
|NZDUSD+
|-52
|CHFJPY+
|36
|EURJPY+
|26
|EURNZD+
|-48
|XAUUSD+
|10
|GBPAUD+
|-133
|CADJPY+
|18
|AUDCNH+
|1
|EURSGD+
|4
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD+
|18K
|NZDCAD+
|25K
|AUDNZD+
|-3.1K
|USDCHF+
|-9.8K
|EURGBP+
|3.9K
|USDJPY+
|15K
|CADCHF+
|-7.9K
|GBPUSD+
|-1.3K
|AUDJPY+
|-3.8K
|EURCHF+
|2.3K
|AUDCHF+
|-9.8K
|EURUSD+
|7.2K
|GBPNZD+
|7.5K
|EURCAD+
|-744
|GBPCAD+
|-5.1K
|GBPCHF+
|3.1K
|USDCAD+
|-3.6K
|GBPJPY+
|4.8K
|EURAUD+
|-43K
|NZDJPY+
|2K
|AUDUSD+
|-2K
|NZDCHF+
|1.4K
|NZDUSD+
|-1.3K
|CHFJPY+
|3.2K
|EURJPY+
|1K
|EURNZD+
|-2K
|XAUUSD+
|-33
|GBPAUD+
|-4.2K
|CADJPY+
|1.6K
|AUDCNH+
|622
|EURSGD+
|611
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +433.02 USD
最差交易: -380 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +27.43 USD
最大连续亏损: -290.99 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
64%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
135
99%
3 657
70%
77%
1.20
0.93
USD
USD
54%
1:500