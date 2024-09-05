信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Ori a
Wing Yin Christopher Lam

Ori a

Wing Yin Christopher Lam
0条评论
可靠性
135
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2023 64%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
3 657
盈利交易:
2 580 (70.54%)
亏损交易:
1 077 (29.45%)
最好交易:
433.02 USD
最差交易:
-379.94 USD
毛利:
19 920.80 USD (385 040 pips)
毛利亏损:
-16 529.45 USD (386 835 pips)
最大连续赢利:
26 (27.43 USD)
最大连续盈利:
479.38 USD (7)
夏普比率:
0.02
交易活动:
76.56%
最大入金加载:
31.93%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
2 天
采收率:
1.71
长期交易:
1 781 (48.70%)
短期交易:
1 876 (51.30%)
利润因子:
1.21
预期回报:
0.93 USD
平均利润:
7.72 USD
平均损失:
-15.35 USD
最大连续失误:
20 (-290.99 USD)
最大连续亏损:
-1 468.19 USD (6)
每月增长:
3.11%
年度预测:
37.73%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
1 935.49 USD
最大值:
1 986.72 USD (52.96%)
相对跌幅:
结余:
48.88% (1 833.45 USD)
净值:
54.12% (3 021.66 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD+ 598
NZDCAD+ 506
AUDNZD+ 292
USDCHF+ 221
EURGBP+ 197
USDJPY+ 179
CADCHF+ 169
GBPUSD+ 146
AUDJPY+ 131
EURCHF+ 130
AUDCHF+ 125
EURUSD+ 121
GBPNZD+ 97
EURCAD+ 95
GBPCAD+ 95
GBPCHF+ 71
USDCAD+ 64
GBPJPY+ 60
EURAUD+ 59
NZDJPY+ 52
AUDUSD+ 52
NZDCHF+ 41
NZDUSD+ 27
CHFJPY+ 26
EURJPY+ 26
EURNZD+ 22
XAUUSD+ 16
GBPAUD+ 16
CADJPY+ 15
AUDCNH+ 4
EURSGD+ 4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD+ 2.7K
NZDCAD+ 2.8K
AUDNZD+ -517
USDCHF+ -623
EURGBP+ 100
USDJPY+ 250
CADCHF+ -91
GBPUSD+ 146
AUDJPY+ -341
EURCHF+ 43
AUDCHF+ -163
EURUSD+ 329
GBPNZD+ 98
EURCAD+ 72
GBPCAD+ -471
GBPCHF+ 73
USDCAD+ -54
GBPJPY+ 72
EURAUD+ -1K
NZDJPY+ 35
AUDUSD+ 64
NZDCHF+ 18
NZDUSD+ -52
CHFJPY+ 36
EURJPY+ 26
EURNZD+ -48
XAUUSD+ 10
GBPAUD+ -133
CADJPY+ 18
AUDCNH+ 1
EURSGD+ 4
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD+ 18K
NZDCAD+ 25K
AUDNZD+ -3.1K
USDCHF+ -9.8K
EURGBP+ 3.9K
USDJPY+ 15K
CADCHF+ -7.9K
GBPUSD+ -1.3K
AUDJPY+ -3.8K
EURCHF+ 2.3K
AUDCHF+ -9.8K
EURUSD+ 7.2K
GBPNZD+ 7.5K
EURCAD+ -744
GBPCAD+ -5.1K
GBPCHF+ 3.1K
USDCAD+ -3.6K
GBPJPY+ 4.8K
EURAUD+ -43K
NZDJPY+ 2K
AUDUSD+ -2K
NZDCHF+ 1.4K
NZDUSD+ -1.3K
CHFJPY+ 3.2K
EURJPY+ 1K
EURNZD+ -2K
XAUUSD+ -33
GBPAUD+ -4.2K
CADJPY+ 1.6K
AUDCNH+ 622
EURSGD+ 611
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +433.02 USD
最差交易: -380 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +27.43 USD
最大连续亏损: -290.99 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.11.13 08:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 07:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.13 05:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 04:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 00:51
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 15:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 10:22
No swaps are charged
2025.07.10 10:22
No swaps are charged
2025.07.09 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 10:57
No swaps are charged on the signal account
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.22 14:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.14 15:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 536 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.08 09:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.06 20:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.16 06:16
No swaps are charged
2024.10.16 06:16
No swaps are charged
2024.10.10 06:13
No swaps are charged on the signal account
