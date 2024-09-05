SegnaliSezioni
Wing Yin Christopher Lam

Ori a

Wing Yin Christopher Lam
0 recensioni
Affidabilità
122 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 76%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 549
Profit Trade:
2 499 (70.41%)
Loss Trade:
1 050 (29.59%)
Best Trade:
321.44 USD
Worst Trade:
-319.03 USD
Profitto lordo:
18 381.09 USD (372 809 pips)
Perdita lorda:
-14 659.08 USD (374 421 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (27.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
323.35 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
74.56%
Massimo carico di deposito:
11.76%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.87
Long Trade:
1 732 (48.80%)
Short Trade:
1 817 (51.20%)
Fattore di profitto:
1.25
Profitto previsto:
1.05 USD
Profitto medio:
7.36 USD
Perdita media:
-13.96 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-290.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-804.81 USD (3)
Crescita mensile:
3.45%
Previsione annuale:
44.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 935.49 USD
Massimale:
1 986.72 USD (52.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
48.88% (1 833.45 USD)
Per equità:
23.68% (1 356.68 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD+ 554
NZDCAD+ 468
AUDNZD+ 266
USDCHF+ 221
EURGBP+ 197
USDJPY+ 179
CADCHF+ 169
GBPUSD+ 146
AUDJPY+ 131
EURCHF+ 130
AUDCHF+ 125
EURUSD+ 121
GBPNZD+ 97
EURCAD+ 95
GBPCAD+ 95
GBPCHF+ 71
USDCAD+ 64
GBPJPY+ 60
EURAUD+ 59
NZDJPY+ 52
AUDUSD+ 52
NZDCHF+ 41
NZDUSD+ 27
CHFJPY+ 26
EURJPY+ 26
EURNZD+ 22
XAUUSD+ 16
GBPAUD+ 16
CADJPY+ 15
AUDCNH+ 4
EURSGD+ 4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD+ 2.4K
NZDCAD+ 2.5K
AUDNZD+ 409
USDCHF+ -623
EURGBP+ 100
USDJPY+ 250
CADCHF+ -91
GBPUSD+ 146
AUDJPY+ -341
EURCHF+ 43
AUDCHF+ -163
EURUSD+ 329
GBPNZD+ 98
EURCAD+ 72
GBPCAD+ -471
GBPCHF+ 73
USDCAD+ -54
GBPJPY+ 72
EURAUD+ -1K
NZDJPY+ 35
AUDUSD+ 64
NZDCHF+ 18
NZDUSD+ -52
CHFJPY+ 36
EURJPY+ 26
EURNZD+ -48
XAUUSD+ 10
GBPAUD+ -133
CADJPY+ 18
AUDCNH+ 1
EURSGD+ 4
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD+ 14K
NZDCAD+ 22K
AUDNZD+ 4.1K
USDCHF+ -9.8K
EURGBP+ 3.9K
USDJPY+ 15K
CADCHF+ -7.9K
GBPUSD+ -1.3K
AUDJPY+ -3.8K
EURCHF+ 2.3K
AUDCHF+ -9.8K
EURUSD+ 7.2K
GBPNZD+ 7.5K
EURCAD+ -744
GBPCAD+ -5.1K
GBPCHF+ 3.1K
USDCAD+ -3.6K
GBPJPY+ 4.8K
EURAUD+ -43K
NZDJPY+ 2K
AUDUSD+ -2K
NZDCHF+ 1.4K
NZDUSD+ -1.3K
CHFJPY+ 3.2K
EURJPY+ 1K
EURNZD+ -2K
XAUUSD+ -33
GBPAUD+ -4.2K
CADJPY+ 1.6K
AUDCNH+ 622
EURSGD+ 611
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +321.44 USD
Worst Trade: -319 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +27.43 USD
Massima perdita consecutiva: -290.99 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.07.10 15:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 10:22
No swaps are charged
2025.07.10 10:22
No swaps are charged
2025.07.09 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 10:57
No swaps are charged on the signal account
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.22 14:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.14 15:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 536 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.08 09:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.06 20:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.16 06:16
No swaps are charged
2024.10.16 06:16
No swaps are charged
2024.10.10 06:13
No swaps are charged on the signal account
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Ori a
30USD al mese
76%
0
0
USD
5.7K
USD
122
99%
3 549
70%
75%
1.25
1.05
USD
49%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.