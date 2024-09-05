- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
3 657
Negociações com lucro:
2 580 (70.54%)
Negociações com perda:
1 077 (29.45%)
Melhor negociação:
433.02 USD
Pior negociação:
-379.94 USD
Lucro bruto:
19 920.80 USD (385 040 pips)
Perda bruta:
-16 529.45 USD (386 835 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
26 (27.43 USD)
Máximo lucro consecutivo:
479.38 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
76.56%
Depósito máximo carregado:
31.93%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1.71
Negociações longas:
1 781 (48.70%)
Negociações curtas:
1 876 (51.30%)
Fator de lucro:
1.21
Valor esperado:
0.93 USD
Lucro médio:
7.72 USD
Perda média:
-15.35 USD
Máximo de perdas consecutivas:
20 (-290.99 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 468.19 USD (6)
Crescimento mensal:
3.11%
Previsão anual:
37.73%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 935.49 USD
Máximo:
1 986.72 USD (52.96%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
48.88% (1 833.45 USD)
Pelo Capital Líquido:
54.12% (3 021.66 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD+
|598
|NZDCAD+
|506
|AUDNZD+
|292
|USDCHF+
|221
|EURGBP+
|197
|USDJPY+
|179
|CADCHF+
|169
|GBPUSD+
|146
|AUDJPY+
|131
|EURCHF+
|130
|AUDCHF+
|125
|EURUSD+
|121
|GBPNZD+
|97
|EURCAD+
|95
|GBPCAD+
|95
|GBPCHF+
|71
|USDCAD+
|64
|GBPJPY+
|60
|EURAUD+
|59
|NZDJPY+
|52
|AUDUSD+
|52
|NZDCHF+
|41
|NZDUSD+
|27
|CHFJPY+
|26
|EURJPY+
|26
|EURNZD+
|22
|XAUUSD+
|16
|GBPAUD+
|16
|CADJPY+
|15
|AUDCNH+
|4
|EURSGD+
|4
|
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD+
|2.7K
|NZDCAD+
|2.8K
|AUDNZD+
|-517
|USDCHF+
|-623
|EURGBP+
|100
|USDJPY+
|250
|CADCHF+
|-91
|GBPUSD+
|146
|AUDJPY+
|-341
|EURCHF+
|43
|AUDCHF+
|-163
|EURUSD+
|329
|GBPNZD+
|98
|EURCAD+
|72
|GBPCAD+
|-471
|GBPCHF+
|73
|USDCAD+
|-54
|GBPJPY+
|72
|EURAUD+
|-1K
|NZDJPY+
|35
|AUDUSD+
|64
|NZDCHF+
|18
|NZDUSD+
|-52
|CHFJPY+
|36
|EURJPY+
|26
|EURNZD+
|-48
|XAUUSD+
|10
|GBPAUD+
|-133
|CADJPY+
|18
|AUDCNH+
|1
|EURSGD+
|4
|
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD+
|18K
|NZDCAD+
|25K
|AUDNZD+
|-3.1K
|USDCHF+
|-9.8K
|EURGBP+
|3.9K
|USDJPY+
|15K
|CADCHF+
|-7.9K
|GBPUSD+
|-1.3K
|AUDJPY+
|-3.8K
|EURCHF+
|2.3K
|AUDCHF+
|-9.8K
|EURUSD+
|7.2K
|GBPNZD+
|7.5K
|EURCAD+
|-744
|GBPCAD+
|-5.1K
|GBPCHF+
|3.1K
|USDCAD+
|-3.6K
|GBPJPY+
|4.8K
|EURAUD+
|-43K
|NZDJPY+
|2K
|AUDUSD+
|-2K
|NZDCHF+
|1.4K
|NZDUSD+
|-1.3K
|CHFJPY+
|3.2K
|EURJPY+
|1K
|EURNZD+
|-2K
|XAUUSD+
|-33
|GBPAUD+
|-4.2K
|CADJPY+
|1.6K
|AUDCNH+
|622
|EURSGD+
|611
|
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +433.02 USD
Pior negociação: -380 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +27.43 USD
Máxima perda consecutiva: -290.99 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
