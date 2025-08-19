KurseKategorien
PLUG: Plug Power Inc

2.10 USD 0.09 (4.48%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PLUG hat sich für heute um 4.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.93 bis zu einem Hoch von 2.12 gehandelt.

Verfolgen Sie die Plug Power Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PLUG News

Tagesspanne
1.93 2.12
Jahresspanne
0.69 3.33
Vorheriger Schlusskurs
2.01
Eröffnung
2.04
Bid
2.10
Ask
2.40
Tief
1.93
Hoch
2.12
Volumen
56.040 K
Tagesänderung
4.48%
Monatsänderung
40.00%
6-Monatsänderung
55.56%
Jahresänderung
-7.08%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K