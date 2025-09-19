Währungen / MWG
MWG: Multi Ways Holdings Limited
0.31 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MWG hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.30 bis zu einem Hoch von 0.32 gehandelt.
Verfolgen Sie die Multi Ways Holdings Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.30 0.32
Jahresspanne
0.21 0.42
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.31
- Eröffnung
- 0.31
- Bid
- 0.31
- Ask
- 0.61
- Tief
- 0.30
- Hoch
- 0.32
- Volumen
- 38
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 24.00%
- 6-Monatsänderung
- 0.00%
- Jahresänderung
- -22.50%
