MWG: Multi Ways Holdings Limited
0.31 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MWG ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.30 e ad un massimo di 0.32.
Segui le dinamiche di Multi Ways Holdings Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.30 0.32
Intervallo Annuale
0.21 0.42
- Chiusura Precedente
- 0.31
- Apertura
- 0.31
- Bid
- 0.31
- Ask
- 0.61
- Minimo
- 0.30
- Massimo
- 0.32
- Volume
- 45
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 24.00%
- Variazione Semestrale
- 0.00%
- Variazione Annuale
- -22.50%
21 settembre, domenica