MWG: Multi Ways Holdings Limited

0.31 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MWG ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.30 e ad un massimo di 0.32.

Segui le dinamiche di Multi Ways Holdings Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
0.30 0.32
Intervallo Annuale
0.21 0.42
Chiusura Precedente
0.31
Apertura
0.31
Bid
0.31
Ask
0.61
Minimo
0.30
Massimo
0.32
Volume
45
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
24.00%
Variazione Semestrale
0.00%
Variazione Annuale
-22.50%
21 settembre, domenica