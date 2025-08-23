KurseKategorien
MOGU: MOGU Inc American Depositary Shares (each representing 25 Class

4.48 USD 0.26 (6.16%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MOGU hat sich für heute um 6.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.30 bis zu einem Hoch von 4.63 gehandelt.

Verfolgen Sie die MOGU Inc American Depositary Shares (each representing 25 Class-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
4.30 4.63
Jahresspanne
1.83 8.10
Vorheriger Schlusskurs
4.22
Eröffnung
4.39
Bid
4.48
Ask
4.78
Tief
4.30
Hoch
4.63
Volumen
69
Tagesänderung
6.16%
Monatsänderung
112.32%
6-Monatsänderung
101.80%
Jahresänderung
69.70%
