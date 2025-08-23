Währungen / MOGU
MOGU: MOGU Inc American Depositary Shares (each representing 25 Class
4.48 USD 0.26 (6.16%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MOGU hat sich für heute um 6.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.30 bis zu einem Hoch von 4.63 gehandelt.
Verfolgen Sie die MOGU Inc American Depositary Shares (each representing 25 Class-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
4.30 4.63
Jahresspanne
1.83 8.10
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.22
- Eröffnung
- 4.39
- Bid
- 4.48
- Ask
- 4.78
- Tief
- 4.30
- Hoch
- 4.63
- Volumen
- 69
- Tagesänderung
- 6.16%
- Monatsänderung
- 112.32%
- 6-Monatsänderung
- 101.80%
- Jahresänderung
- 69.70%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K