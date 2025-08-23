FiyatlarBölümler
Dövizler / MOGU
MOGU: MOGU Inc American Depositary Shares (each representing 25 Class

4.14 USD 0.34 (7.59%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MOGU fiyatı bugün -7.59% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.04 ve Yüksek fiyatı olarak 4.43 aralığında işlem gördü.

MOGU Inc American Depositary Shares (each representing 25 Class hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
4.04 4.43
Yıllık aralık
1.83 8.10
Önceki kapanış
4.48
Açılış
4.37
Satış
4.14
Alış
4.44
Düşük
4.04
Yüksek
4.43
Hacim
64
Günlük değişim
-7.59%
Aylık değişim
96.21%
6 aylık değişim
86.49%
Yıllık değişim
56.82%
