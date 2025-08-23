QuotazioniSezioni
Valute / MOGU
MOGU: MOGU Inc American Depositary Shares (each representing 25 Class

4.14 USD 0.34 (7.59%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MOGU ha avuto una variazione del -7.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.04 e ad un massimo di 4.43.

Segui le dinamiche di MOGU Inc American Depositary Shares (each representing 25 Class. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
4.04 4.43
Intervallo Annuale
1.83 8.10
Chiusura Precedente
4.48
Apertura
4.37
Bid
4.14
Ask
4.44
Minimo
4.04
Massimo
4.43
Volume
64
Variazione giornaliera
-7.59%
Variazione Mensile
96.21%
Variazione Semestrale
86.49%
Variazione Annuale
56.82%
