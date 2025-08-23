Il tasso di cambio MOGU ha avuto una variazione del -7.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.04 e ad un massimo di 4.43.

Segui le dinamiche di MOGU Inc American Depositary Shares (each representing 25 Class. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.