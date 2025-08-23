Valute / MOGU
MOGU: MOGU Inc American Depositary Shares (each representing 25 Class
4.14 USD 0.34 (7.59%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MOGU ha avuto una variazione del -7.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.04 e ad un massimo di 4.43.
Segui le dinamiche di MOGU Inc American Depositary Shares (each representing 25 Class. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
MOGU News
- S&P 500’s rejection of the company formerly called MicroStrategy may stop the crypto-acquisition frenzy: JPMorgan
- MOGU approves up to $20 million allocation to digital currencies
- MOGU approva un’allocazione fino a 20 milioni di dollari in valute digitali
- NVIDIA, Dell Set To Report Earnings As Investors Focus On Core PCE Price Index
Intervallo Giornaliero
4.04 4.43
Intervallo Annuale
1.83 8.10
- Chiusura Precedente
- 4.48
- Apertura
- 4.37
- Bid
- 4.14
- Ask
- 4.44
- Minimo
- 4.04
- Massimo
- 4.43
- Volume
- 64
- Variazione giornaliera
- -7.59%
- Variazione Mensile
- 96.21%
- Variazione Semestrale
- 86.49%
- Variazione Annuale
- 56.82%
20 settembre, sabato