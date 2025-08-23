КотировкиРазделы
MOGU: MOGU Inc American Depositary Shares (each representing 25 Class

5.15 USD 0.42 (8.88%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MOGU за сегодня изменился на 8.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.67, а максимальная — 5.50.

Следите за динамикой MOGU Inc American Depositary Shares (each representing 25 Class. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
4.67 5.50
Годовой диапазон
1.83 8.10
Предыдущее закрытие
4.73
Open
4.67
Bid
5.15
Ask
5.45
Low
4.67
High
5.50
Объем
327
Дневное изменение
8.88%
Месячное изменение
144.08%
6-месячное изменение
131.98%
Годовое изменение
95.08%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.