Валюты / MOGU
MOGU: MOGU Inc American Depositary Shares (each representing 25 Class
5.15 USD 0.42 (8.88%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MOGU за сегодня изменился на 8.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.67, а максимальная — 5.50.
Следите за динамикой MOGU Inc American Depositary Shares (each representing 25 Class. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
4.67 5.50
Годовой диапазон
1.83 8.10
- Предыдущее закрытие
- 4.73
- Open
- 4.67
- Bid
- 5.15
- Ask
- 5.45
- Low
- 4.67
- High
- 5.50
- Объем
- 327
- Дневное изменение
- 8.88%
- Месячное изменение
- 144.08%
- 6-месячное изменение
- 131.98%
- Годовое изменение
- 95.08%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.