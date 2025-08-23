クォートセクション
MOGU
MOGU: MOGU Inc American Depositary Shares (each representing 25 Class

4.48 USD 0.26 (6.16%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MOGUの今日の為替レートは、6.16%変化しました。日中、通貨は1あたり4.30の安値と4.63の高値で取引されました。

MOGU Inc American Depositary Shares (each representing 25 Classダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
4.30 4.63
1年のレンジ
1.83 8.10
以前の終値
4.22
始値
4.39
買値
4.48
買値
4.78
安値
4.30
高値
4.63
出来高
69
1日の変化
6.16%
1ヶ月の変化
112.32%
6ヶ月の変化
101.80%
1年の変化
69.70%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K