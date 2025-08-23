通貨 / MOGU
MOGU: MOGU Inc American Depositary Shares (each representing 25 Class
4.48 USD 0.26 (6.16%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MOGUの今日の為替レートは、6.16%変化しました。日中、通貨は1あたり4.30の安値と4.63の高値で取引されました。
MOGU Inc American Depositary Shares (each representing 25 Classダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
4.30 4.63
1年のレンジ
1.83 8.10
- 以前の終値
- 4.22
- 始値
- 4.39
- 買値
- 4.48
- 買値
- 4.78
- 安値
- 4.30
- 高値
- 4.63
- 出来高
- 69
- 1日の変化
- 6.16%
- 1ヶ月の変化
- 112.32%
- 6ヶ月の変化
- 101.80%
- 1年の変化
- 69.70%
