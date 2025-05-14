KurseKategorien
INAB: IN8bio Inc

2.11 USD 0.05 (2.43%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von INAB hat sich für heute um 2.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.05 bis zu einem Hoch von 2.11 gehandelt.

Verfolgen Sie die IN8bio Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
2.05 2.11
Jahresspanne
0.10 4.17
Vorheriger Schlusskurs
2.06
Eröffnung
2.06
Bid
2.11
Ask
2.41
Tief
2.05
Hoch
2.11
Volumen
35
Tagesänderung
2.43%
Monatsänderung
-4.95%
6-Monatsänderung
1141.18%
Jahresänderung
681.48%
