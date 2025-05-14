Währungen / INAB
INAB: IN8bio Inc
2.11 USD 0.05 (2.43%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von INAB hat sich für heute um 2.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.05 bis zu einem Hoch von 2.11 gehandelt.
Verfolgen Sie die IN8bio Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
2.05 2.11
Jahresspanne
0.10 4.17
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.06
- Eröffnung
- 2.06
- Bid
- 2.11
- Ask
- 2.41
- Tief
- 2.05
- Hoch
- 2.11
- Volumen
- 35
- Tagesänderung
- 2.43%
- Monatsänderung
- -4.95%
- 6-Monatsänderung
- 1141.18%
- Jahresänderung
- 681.48%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K