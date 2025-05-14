Valute / INAB
INAB: IN8bio Inc
2.00 USD 0.06 (2.91%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio INAB ha avuto una variazione del -2.91% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.00 e ad un massimo di 2.11.
Segui le dinamiche di IN8bio Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
2.00 2.11
Intervallo Annuale
0.10 4.17
- Chiusura Precedente
- 2.06
- Apertura
- 2.06
- Bid
- 2.00
- Ask
- 2.30
- Minimo
- 2.00
- Massimo
- 2.11
- Volume
- 108
- Variazione giornaliera
- -2.91%
- Variazione Mensile
- -9.91%
- Variazione Semestrale
- 1076.47%
- Variazione Annuale
- 640.74%
21 settembre, domenica