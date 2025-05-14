QuotazioniSezioni
INAB: IN8bio Inc

2.00 USD 0.06 (2.91%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio INAB ha avuto una variazione del -2.91% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.00 e ad un massimo di 2.11.

Segui le dinamiche di IN8bio Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.00 2.11
Intervallo Annuale
0.10 4.17
Chiusura Precedente
2.06
Apertura
2.06
Bid
2.00
Ask
2.30
Minimo
2.00
Massimo
2.11
Volume
108
Variazione giornaliera
-2.91%
Variazione Mensile
-9.91%
Variazione Semestrale
1076.47%
Variazione Annuale
640.74%
