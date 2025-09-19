KurseKategorien
CTNT: Cheetah Net Supply Chain Service Inc - Class A

1.90 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CTNT hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.89 bis zu einem Hoch von 1.91 gehandelt.

Verfolgen Sie die Cheetah Net Supply Chain Service Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
1.89 1.91
Jahresspanne
0.19 8.50
Vorheriger Schlusskurs
1.90
Eröffnung
1.91
Bid
1.90
Ask
2.20
Tief
1.89
Hoch
1.91
Volumen
3
Tagesänderung
0.00%
Monatsänderung
13.77%
6-Monatsänderung
38.69%
Jahresänderung
804.76%
