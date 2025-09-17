Валюты / CTNT
CTNT: Cheetah Net Supply Chain Service Inc - Class A
1.83 USD 0.11 (5.67%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CTNT за сегодня изменился на -5.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.73, а максимальная — 1.91.
Следите за динамикой Cheetah Net Supply Chain Service Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.73 1.91
Годовой диапазон
0.19 8.50
- Предыдущее закрытие
- 1.94
- Open
- 1.91
- Bid
- 1.83
- Ask
- 2.13
- Low
- 1.73
- High
- 1.91
- Объем
- 84
- Дневное изменение
- -5.67%
- Месячное изменение
- 9.58%
- 6-месячное изменение
- 33.58%
- Годовое изменение
- 771.43%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.