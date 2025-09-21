QuotazioniSezioni
Valute / CTNT
Tornare a Azioni

CTNT: Cheetah Net Supply Chain Service Inc - Class A

1.86 USD 0.04 (2.11%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CTNT ha avuto una variazione del -2.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.85 e ad un massimo di 1.91.

Segui le dinamiche di Cheetah Net Supply Chain Service Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
1.85 1.91
Intervallo Annuale
0.19 8.50
Chiusura Precedente
1.90
Apertura
1.91
Bid
1.86
Ask
2.16
Minimo
1.85
Massimo
1.91
Volume
17
Variazione giornaliera
-2.11%
Variazione Mensile
11.38%
Variazione Semestrale
35.77%
Variazione Annuale
785.71%
21 settembre, domenica