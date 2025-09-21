Valute / CTNT
CTNT: Cheetah Net Supply Chain Service Inc - Class A
1.86 USD 0.04 (2.11%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CTNT ha avuto una variazione del -2.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.85 e ad un massimo di 1.91.
Segui le dinamiche di Cheetah Net Supply Chain Service Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.85 1.91
Intervallo Annuale
0.19 8.50
- Chiusura Precedente
- 1.90
- Apertura
- 1.91
- Bid
- 1.86
- Ask
- 2.16
- Minimo
- 1.85
- Massimo
- 1.91
- Volume
- 17
- Variazione giornaliera
- -2.11%
- Variazione Mensile
- 11.38%
- Variazione Semestrale
- 35.77%
- Variazione Annuale
- 785.71%
21 settembre, domenica