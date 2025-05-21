Währungen / BVFL
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BVFL: BV Financial Inc
16.74 USD 0.02 (0.12%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BVFL hat sich für heute um 0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.70 bis zu einem Hoch von 16.74 gehandelt.
Verfolgen Sie die BV Financial Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
16.70 16.74
Jahresspanne
13.53 18.19
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.72
- Eröffnung
- 16.72
- Bid
- 16.74
- Ask
- 17.04
- Tief
- 16.70
- Hoch
- 16.74
- Volumen
- 20
- Tagesänderung
- 0.12%
- Monatsänderung
- -0.30%
- 6-Monatsänderung
- 7.17%
- Jahresänderung
- 9.77%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K