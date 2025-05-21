Valute / BVFL
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BVFL: BV Financial Inc
16.75 USD 0.03 (0.18%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BVFL ha avuto una variazione del 0.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.51 e ad un massimo di 16.75.
Segui le dinamiche di BV Financial Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
16.51 16.75
Intervallo Annuale
13.53 18.19
- Chiusura Precedente
- 16.72
- Apertura
- 16.72
- Bid
- 16.75
- Ask
- 17.05
- Minimo
- 16.51
- Massimo
- 16.75
- Volume
- 97
- Variazione giornaliera
- 0.18%
- Variazione Mensile
- -0.24%
- Variazione Semestrale
- 7.23%
- Variazione Annuale
- 9.84%
21 settembre, domenica