BVFL: BV Financial Inc

16.75 USD 0.03 (0.18%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BVFL ha avuto una variazione del 0.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.51 e ad un massimo di 16.75.

Segui le dinamiche di BV Financial Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
16.51 16.75
Intervallo Annuale
13.53 18.19
Chiusura Precedente
16.72
Apertura
16.72
Bid
16.75
Ask
17.05
Minimo
16.51
Massimo
16.75
Volume
97
Variazione giornaliera
0.18%
Variazione Mensile
-0.24%
Variazione Semestrale
7.23%
Variazione Annuale
9.84%
