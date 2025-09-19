Währungen / AFIF
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
AFIF: Anfield Universal Fixed Income ETF
9.38 USD 0.03 (0.32%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AFIF hat sich für heute um -0.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.36 bis zu einem Hoch von 9.41 gehandelt.
Verfolgen Sie die Anfield Universal Fixed Income ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
9.36 9.41
Jahresspanne
8.96 9.46
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.41
- Eröffnung
- 9.39
- Bid
- 9.38
- Ask
- 9.68
- Tief
- 9.36
- Hoch
- 9.41
- Volumen
- 12
- Tagesänderung
- -0.32%
- Monatsänderung
- 0.32%
- 6-Monatsänderung
- 1.96%
- Jahresänderung
- 2.63%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K