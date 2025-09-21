Valute / AFIF
AFIF: Anfield Universal Fixed Income ETF
9.38 USD 0.03 (0.32%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AFIF ha avuto una variazione del -0.32% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.36 e ad un massimo di 9.41.
Segui le dinamiche di Anfield Universal Fixed Income ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
9.36 9.41
Intervallo Annuale
8.96 9.46
- Chiusura Precedente
- 9.41
- Apertura
- 9.39
- Bid
- 9.38
- Ask
- 9.68
- Minimo
- 9.36
- Massimo
- 9.41
- Volume
- 12
- Variazione giornaliera
- -0.32%
- Variazione Mensile
- 0.32%
- Variazione Semestrale
- 1.96%
- Variazione Annuale
- 2.63%
21 settembre, domenica