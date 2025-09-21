QuotazioniSezioni
Valute / AFIF
Tornare a Azioni

AFIF: Anfield Universal Fixed Income ETF

9.38 USD 0.03 (0.32%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AFIF ha avuto una variazione del -0.32% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.36 e ad un massimo di 9.41.

Segui le dinamiche di Anfield Universal Fixed Income ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
9.36 9.41
Intervallo Annuale
8.96 9.46
Chiusura Precedente
9.41
Apertura
9.39
Bid
9.38
Ask
9.68
Minimo
9.36
Massimo
9.41
Volume
12
Variazione giornaliera
-0.32%
Variazione Mensile
0.32%
Variazione Semestrale
1.96%
Variazione Annuale
2.63%
21 settembre, domenica