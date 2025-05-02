Währungen / ATMUSD
ATMUSD: Cosmos vs USD
4.630 USD 0.070 (1.49%)
Sektor: Krypto-Währung Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ATMUSD hat sich für heute um -1.49% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.470 bis zu einem Hoch von 4.710 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cosmos vs USD-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ATMUSD News
Tagesspanne
4.470 4.710
Jahresspanne
3.350 10.660
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.700
- Eröffnung
- 4.690
- Bid
- 4.630
- Ask
- 4.660
- Tief
- 4.470
- Hoch
- 4.710
- Volumen
- 3.593 K
- Tagesänderung
- -1.49%
- Monatsänderung
- 4.28%
- 6-Monatsänderung
- -4.14%
- Jahresänderung
- 4.28%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K