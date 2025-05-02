KurseKategorien
ATMUSD
ATMUSD: Cosmos vs USD

4.630 USD 0.070 (1.49%)
Sektor: Krypto-Währung Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ATMUSD hat sich für heute um -1.49% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.470 bis zu einem Hoch von 4.710 gehandelt.

Verfolgen Sie die Cosmos vs USD-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
4.470 4.710
Jahresspanne
3.350 10.660
Vorheriger Schlusskurs
4.700
Eröffnung
4.690
Bid
4.630
Ask
4.660
Tief
4.470
Hoch
4.710
Volumen
3.593 K
Tagesänderung
-1.49%
Monatsänderung
4.28%
6-Monatsänderung
-4.14%
Jahresänderung
4.28%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K