Валюты / ATMUSD
ATMUSD: Cosmos vs USD
4.630 USD 0.070 (1.49%)
Сектор: Криптовалюта Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ATMUSD за сегодня изменился на -1.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.470, а максимальная — 4.710.
Следите за динамикой Cosmos vs USD. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ATMUSD
- A2 Milk stock downgraded by UBS to Neutral on valuation grounds
- Ethereum Staking In Focus: SharpLink Considers Linea For Treasury Yield – Details
- Andrada mining reports 33% revenue rise amid strong tin prices
- Andrada completes second tin processing plant at Uis mine
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.70%
- a2 Milk FY profit rises on strong China demand
- New Zealand’s a2 Milk full-year profit rises 21%
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.02%
- Andrada Mining to raise £6m through strategic subscription and placing
- Andrada Mining shifts registered address to Guernsey
- Capitol Crypto: Congressman Proposes Bitcoin ATMs In Government Facilities
Дневной диапазон
4.470 4.710
Годовой диапазон
3.350 10.660
- Предыдущее закрытие
- 4.700
- Open
- 4.690
- Bid
- 4.630
- Ask
- 4.660
- Low
- 4.470
- High
- 4.710
- Объем
- 3.593 K
- Дневное изменение
- -1.49%
- Месячное изменение
- 4.28%
- 6-месячное изменение
- -4.14%
- Годовое изменение
- 4.28%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.