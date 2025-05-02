КотировкиРазделы
Валюты / ATMUSD
Назад в Криптовалюты

ATMUSD: Cosmos vs USD

4.630 USD 0.070 (1.49%)
Сектор: Криптовалюта Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ATMUSD за сегодня изменился на -1.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.470, а максимальная — 4.710.

Следите за динамикой Cosmos vs USD. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости ATMUSD

Дневной диапазон
4.470 4.710
Годовой диапазон
3.350 10.660
Предыдущее закрытие
4.700
Open
4.690
Bid
4.630
Ask
4.660
Low
4.470
High
4.710
Объем
3.593 K
Дневное изменение
-1.49%
Месячное изменение
4.28%
6-месячное изменение
-4.14%
Годовое изменение
4.28%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.