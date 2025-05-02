通貨 / ATMUSD
ATMUSD: Cosmos vs USD
4.630 USD 0.070 (1.49%)
セクター: 暗号通貨 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ATMUSDの今日の為替レートは、-1.49%変化しました。日中、通貨は1あたり4.470の安値と4.710の高値で取引されました。
Cosmos vs USDダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ATMUSD News
1日のレンジ
4.470 4.710
1年のレンジ
3.350 10.660
- 以前の終値
- 4.700
- 始値
- 4.690
- 買値
- 4.630
- 買値
- 4.660
- 安値
- 4.470
- 高値
- 4.710
- 出来高
- 3.593 K
- 1日の変化
- -1.49%
- 1ヶ月の変化
- 4.28%
- 6ヶ月の変化
- -4.14%
- 1年の変化
- 4.28%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K