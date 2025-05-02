クォートセクション
通貨 / ATMUSD
ATMUSD: Cosmos vs USD

4.630 USD 0.070 (1.49%)
セクター: 暗号通貨 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ATMUSDの今日の為替レートは、-1.49%変化しました。日中、通貨は1あたり4.470の安値と4.710の高値で取引されました。

Cosmos vs USDダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
4.470 4.710
1年のレンジ
3.350 10.660
以前の終値
4.700
始値
4.690
買値
4.630
買値
4.660
安値
4.470
高値
4.710
出来高
3.593 K
1日の変化
-1.49%
1ヶ月の変化
4.28%
6ヶ月の変化
-4.14%
1年の変化
4.28%
