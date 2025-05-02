QuotazioniSezioni
ATMUSD: Cosmos vs USD

4.630 USD 0.070 (1.49%)
Settore: Criptovaluta Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ATMUSD ha avuto una variazione del -1.49% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.470 e ad un massimo di 4.710.

Segui le dinamiche di Cosmos vs USD. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
4.470 4.710
Intervallo Annuale
3.350 10.660
Chiusura Precedente
4.700
Apertura
4.690
Bid
4.630
Ask
4.660
Minimo
4.470
Massimo
4.710
Volume
3.593 K
Variazione giornaliera
-1.49%
Variazione Mensile
4.28%
Variazione Semestrale
-4.14%
Variazione Annuale
4.28%
21 settembre, domenica