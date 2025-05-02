Valute / ATMUSD
ATMUSD: Cosmos vs USD
4.630 USD 0.070 (1.49%)
Settore: Criptovaluta Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ATMUSD ha avuto una variazione del -1.49% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.470 e ad un massimo di 4.710.
Segui le dinamiche di Cosmos vs USD. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ATMUSD News
Intervallo Giornaliero
4.470 4.710
Intervallo Annuale
3.350 10.660
- Chiusura Precedente
- 4.700
- Apertura
- 4.690
- Bid
- 4.630
- Ask
- 4.660
- Minimo
- 4.470
- Massimo
- 4.710
- Volume
- 3.593 K
- Variazione giornaliera
- -1.49%
- Variazione Mensile
- 4.28%
- Variazione Semestrale
- -4.14%
- Variazione Annuale
- 4.28%
21 settembre, domenica