ATMUSD: Cosmos vs USD
4.630 USD 0.070 (1.49%)
부문: 암호화폐 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ATMUSD 환율이 오늘 -1.49%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.470이고 고가는 4.710이었습니다.
Cosmos vs USD 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
4.470 4.710
년간 변동
3.350 10.660
- 이전 종가
- 4.700
- 시가
- 4.690
- Bid
- 4.630
- Ask
- 4.660
- 저가
- 4.470
- 고가
- 4.710
- 볼륨
- 3.593 K
- 일일 변동
- -1.49%
- 월 변동
- 4.28%
- 6개월 변동
- -4.14%
- 년간 변동율
- 4.28%
20 9월, 토요일