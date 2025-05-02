CotationsSections
Devises / ATMUSD
ATMUSD: Cosmos vs USD

4.630 USD 0.070 (1.49%)
Secteur: Crypto Monnaie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ATMUSD a changé de -1.49% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 4.470 et à un maximum de 4.710.

Suivez la dynamique Cosmos vs USD. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
4.470 4.710
Range Annuel
3.350 10.660
Clôture Précédente
4.700
Ouverture
4.690
Bid
4.630
Ask
4.660
Plus Bas
4.470
Plus Haut
4.710
Volume
3.593 K
Changement quotidien
-1.49%
Changement Mensuel
4.28%
Changement à 6 Mois
-4.14%
Changement Annuel
4.28%
