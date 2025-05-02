Divisas / ATMUSD
ATMUSD: Cosmos vs USD
4.630 USD 0.070 (1.49%)
Sector: Criptodivisa Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ATMUSD de hoy ha cambiado un -1.49%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 4.470, mientras que el máximo ha alcanzado 4.710.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Cosmos vs USD. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
ATMUSD News
Rango diario
4.470 4.710
Rango anual
3.350 10.660
- Cierres anteriores
- 4.700
- Open
- 4.690
- Bid
- 4.630
- Ask
- 4.660
- Low
- 4.470
- High
- 4.710
- Volumen
- 3.593 K
- Cambio diario
- -1.49%
- Cambio mensual
- 4.28%
- Cambio a 6 meses
- -4.14%
- Cambio anual
- 4.28%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B