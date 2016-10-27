MACD
Ohne jetzt den Code im Detail gelesen zu haben:
1) Nutze die SRC-Taste für code! (Gleich neben der Kamera).
2) Gibt es Compiler- oder Fehlermeldungen, welche?
3) Wenn Du Parameter im Code änderst und dann kompilierst, ändern sich die Parameter des Indikators im Chart nicht!! Prüfe das mal!
Hallo Carl,
zunächst einem recht herzlichen Dank für Deine Antwort und daß Du Dich gemeldet hast. Ich bin sehr froh, als interessierter und wirklicher Anfänger in MQL Hilfe zu erhalten.
Ich muss aber leider bei der Beantwortung Deiner Fragen vielleicht wieder dumme Frage stellen:
zu 1) Was meinst Du mit der SRC-Taste für Code? Wo kann ich diese Taste finden? Neben der Kamera? Welche meinst Du? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wovon Du sprichst. Meinst Du eine Taste auf der PC-Tastatur oder im Editor des MetaTrader4? Ich kann diese Taste nirgendwo finden. Sorry, ich bin in MQL purer Anfänger, hoffentlich habe ich Dich jetzt nicht verschreckt, aber ich will unbedingt dazulernen.
zu 2) Nein, es gibt keine Compiler- oder Fehlermeldungen, nach dem kompilieren 0 Fehler, deswegen bin ich so verwundert, warum der Indikator nur wegen einer Änderung dieser 3 Zahlen nicht mehr funktioniert. Ich habe sonst nicht verändert, nur die 3 rot markierten Zahlen (Parameter) geändert, dann abgespeichert und kompiliert.
zu 3) Beim Neustart des Indikators sind die im Code neuen eingegebenen Parameter übernommen worden. Nur zeigt sich der Indikator im Indikatorfenster nicht, es bleibt leer.
Ich bin ziemlich ratlos, was habe ich denn falsch gemacht? ich würde mich sehr freuen, wenn Du mir einen Rat geben könntest. Danke.
Hallo,
ich habe mal eine Frage zum MACD. Unten habe ich den Code zum MACD eingefügt.
Der ist Standardmäßig eingestellt auf:
extern int FastEMA=13;
extern int SlowEMA=17;
extern int SignalEMA=9;
Jetzt wollte ich ihn ändern auf:
extern int FastEMA=12;
extern int SlowEMA=26;
extern int SignalEMA=9;
... was ich auch getan habe. Ich habe das Programm anschließend kompiliert.
Seit dem ist der Indikator im Indikatorfenster nicht mehr zu sehen, das Fenster bleibt leer.
Frage:
Was habe ich falsch gemacht? Ich habe nur die 3 Zahlen geändert, sonst nichts.
Ich bin Anfänger in MQL und wollte nur die Standardeinstellungen ändern
Kann mir jemand weiterhelfen?
Für eine Rückinfo vielen Dank.
//+------------------------------------------------------------------+