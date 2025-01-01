MrM Oszillatoren 45 1 2 3 4 5) Hat jemand eine große Sammlung von Oszillatoren (funktioniert am besten in einer Handelsspanne), die er/sie zusammengestellt hat? Vielleicht könnten wir einen Thread starten, wo alle Oszillatoren gesammelt werden. Und lassen Sie uns ein wenig beyound RSI und Stochastic gehen

Axel M. Was muss ich tun,.... ( 7 ) ... damit ich wieder Dots angezeigt bekomme (MT5)?! Früher waren das mal alles saubere Dots , heutzutage ist es mal so, mal so. Warum? Ich weiß, es gab schon viele neue Build Versionen, konnte teilweise MT4 Sachen mit akt. Build gar nicht mehr kompilieren, musste das mit einer old-version MetaEditor

maxvbln Indikator von PineScript auf mql.5 für MT5 ( 4 ) Hallo, ich habe viel versucht, einen bestimmten Indikator von PineScipt auf mql.5 für MT5 zu formatieren. Allerdings ist mir dies nicht gelungen. Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen? ich hoffe, ich habe den Beitrag in der richtigen Kategorie erstellt. Vielen Dank und viele Grüße

Mirko Wüster Candle Markieren bei bestimmten Indikatorwerten ( 2 ) Hallo zusammen, vermutlich eine total doofe Anfängerfrage, aber ich finde einfach keine Lösung. Ich poste mal einen Teil des Codes. Ich möchte gerne, dass das Objekt dann gezeichnet wird, wenn der Trend long ist. Der soll durch drei Gleitende Durchschnitte bestimmt werden. Leider bekomme ich die

Reinhard Schnieder Template Meta Trader 4 für MT 5 ( 1 ) Hallo, kann man ein Template vom Meta Trader 4, was Standard Indikatoren benutzt für den MT 5 konvertieren? Danke für eine Antwort. VG Reinhard

Don.Sergio Umstieg von mt4 zu mt5 OnChartEvent problem ( 1 ) Hallo und Grüße an alle. Ich versuche grade meinen mt4 indikator neu in mql5 zu schreiben. Ziel: Eine Trendlinie zeichen und aus Anfangs und Endpunkt die Preisdifferenz in Prozent ausgeben. MT4 Code (funktioniert wie geplant) : if(id == CHARTEVENT_OBJECT_CREATE) { if(StringFind(sparam

Heiko Schieszl Indikator läuft im Tester und im Terminal, besteht aber die Plattformtests nicht ( 3 ) Hallo liebe Community Ich bin neu - sowohl in der MQL-Programmierung als auch hier im Forum. Darum verzeiht mir, wenn ich evtl. ein neues Topic öffne, obwohl diese Frage vielleicht schon irgendwo auftaucht. Ich hab jetzt bei meiner Durchsicht nichts passendes gefunden. Und zwar: Ich hab einen

Marcoroni Non Repaint Bands Indicator / See Image ( 3 ) Hello guys! P reviously I was reading the thread of Mladen Rakic, the creator of the centered TMA Bands and am now interested into finding some dual Bands Indicator for MT5 that is similar to that one. I heard LWMA, SMA/T3 are all options of getting a decent Indicator as an alternative to tma Bands

EMaximilian Cannot load indicator MACD 4805 ( 3 ) Sobald ich mehr als einen Indikator laden möchte, erhalte ich den Fehler: cannot load indicator MADC 4805. Ich habe ausreichend Speicher und verstehe nicht, warum ich diesen Fehler erhalte. Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann. Danke

sunshineh Grundsätzliche Fragen zur MT5 Programmierung im Zusammenhand mit Indikatoren ( 7 ) Ich habe das Buch "Expert Advisor - Programming for MetaTrader 5" vor mir liegen und bei Durchsicht kommen mir einige Verständnisfragen: // Moving average double ma[]; ArraySetAsSeries (ma, true ); int maHandle= iMA ( _Symbol , 0 ,MAPeriod, MODE_SMA , 0 , PRICE_CLOSE );

Starling007 HELP!!! Unterstützungs- Widerstandslinie ( 2 ) Hallo zusammen, ich suche eine Möglichkeit im MT5 horizontale Linien wie im angefügten Bild zu zeichnen. Die Trendlinie mit Extension nach rechts hilft mir nichts, da sie keine Preislabels in der Skala anzeigt. Ich bräuchte einfach eine horizontale Linie wie im Bild. Im Markt bin ich nicht fündig

Cosi_85 Fehler im Code ( 9 ) Hallo zusammen, ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Der Editor vom Mt5 sagt mir das ich im iMA folgenden fehler habe. Leider sehe ich vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. 33 double smaFast = iMA(_Symbol, PERIOD_M1, 10, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 0); 34 double smaSlow = iMA(_Symbol, PERIOD_M1, 50

Trevisor Heiken Ashi drawing with 4 digits ( 3 ) Hello, I am looking for how to draw Heiken Ashi with 4 digits instead of 5 digits. I have to cut the 5th digit. I couldn*t find anything until now. Thanks a lot. Steffen

Dominic Michael Frehner Heiken Ashi RSI ( 2 ) Hi guys I would like to bring the Heiken Ashi candles into a RSI range (0-100). I found one good example like this here: https://www.mql5.com/de/market/product/87488?source=Site+Search# Unfortunately, the developer doesn't answer my question. So, I decided to code it by myself. I coded already the

snoopy21 DeMarker ( 2 ) Hallo Zusammen Ich möchte einen DeMarker Indikator in mein Programm integrieren. In dem DeMarker Fenster soll ein Gleitender Durchschnitt angezeigt werden. Sobald der Indikator den GD schneidet soll ein Signal erscheinen. Knackpunkt ist der Gleitende Durchschnitt in den DeMarker Fenster anzuzeigen

ReLor2 Grundsatzfrage Zugriff via iCustom auf Buffer ( 4 ) Hallo, ich habe eine grundsatzfrage. Wenn ich mangels Dokumentaion keine Beschreibung der vom Indicator zur Verfügung gestellten Buffer/Rückgabewerte habe, kann ich dann im Zweifel IMMER einfach nach dem Datenfeld gehen. Bsp. im Datenfeld und sind dann die Zuordnungen von 0 bis Ende fortlaufend

ShadowSniper1 Bei Tradeeröffnung - SL automatisch zu BE ziehen, wenn gewisse Tick Profit erreicht ist. ( 1 ) Guten morgen :) Für mein MT5 suche ich so etwas wie ein automatischen SL nachzug. Die Idee ist, dass wenn ich ein Trade eingehe und ein SL von 600 Ticks habe - soll dieser auf Break Even nachgezogen werden, sobald ich 600 Ticks im Profit bin (Also ein RR = 1:1) Einfach um meine Position zu schützen

ReLor2 Verständnisfrage icustoms und Datenfeld ( 1 ) Hallo, ich habe da eine grundsätzliche Verständnisfrage. Wenn ich einen Indicator via icustoms Funktions einbinde und keine Beschreibung der Buffer habe, kann ich mich doch am Datenfeld orientieren oder liege ich da falsch. Was ich meine ist zum Beispiel das Datenfeld gibt für den Indicator folgende

Johann Kern Heiken Ashi: Kein zuverlässiger Farbwechsel ( 3 ) Hallo Community, ich erlaube mir folgenes Problem zu veröffentlichen: Ich kann beim Heiken Ashi den Farbwechsel nicht genau ermitteln. Die Abfrage aus dem Indikator , colorBuffer liefert keine zuverlässigen Daten. Das kann ich mir nicht erklären, zumal im Indikator die Farbwerte diesem Array

Christian Linden OnCalculate für zwei MAs ( 7 ) Kann mir jemand helfen, wieso der Aufruf von CalculateSimpleMA2() nicht geplottet wird? Ist es nicht möglich, zwei MAs in OnCalculate zu packen? //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom Moving Average Inputs.mq5 |

Ralph Driller Indikator für gültige Zeitintervalle der Marktbewegung gesucht ( 1 ) Hallo zusammen, ich suche einen Indikator oder ähnliches, mit dem eine Anzeige / Prüfung eines vorgegebenen Zeitintervalls möglich ist. Ich weiss nicht, wie ich das besser formulieren soll. Aus der Technischen Analyse kommend und auf Basis der Elliot Wellen Theorie hat jede Welle auch eine zeitliche

sunshineh Aufruf Indikator aus einem anderen Indikator heraus ( 3 ) Hallo, ich habe mir verschiedene MTF Indikatoren programmiert, von denen ich andere Indikatoren wie z.B. dem MA oder MACD aufrufen kann. Das funktioniert auch wunderbar. Nun habe ich einen Indikator, der keine Buffer belegt, sondern selbst Objekte wie Linien und Rechtecke zeichnet. Wenn ich diesen

Niklas Brüggemann B-Xtrender Indikator ( 1 ) Hallo, ich bin auf der Suche nach dem B-Xtrender Indikator welchem man auf Tradingview finden kann. Leider bin ich nur ein "Anfänger" im coden und verzweifle mittlerweile nach Tagen erfolglosen versuchen den Code für einen Indikator für MQL4 zu schreiben. Meine Frage deshalb (ich hoffe ich bin hier

Oliver Hesse ADR nur für die einzelne Währung ( 5 ) Guten Abend, gibt es eine ADR Darstellung (Utility Empfehlung), die ausschließlich die einzelne Währung darstellt und sich nicht auf das jeweilige Paar bezieht? Als Bsp: ADR 20 vom Euro oder ein Utility, welches alle ADRs der 28 Paare auf einem Chart darstellen kann? Vielen Dank

amando Multitimeframe Indicator ( 1 ) Hallo, hab da mal eine Frage zu Indikatoren . Ich bekomme in einem Indikator nur die Daten von kleineren Timeframes, das aktuelle Timeframe und die höheren nimmt er als EmptyValue ist das ein normales Verhalten, oder hab ich da einen Fehler? Geladen wird der Indicator richtig, es kommen keine

vvm-55 MT5: Indikators im Navigator richtig verwalten ( 3 ) Hi Leute, MT5 menermeinug nach hat zu viele Indies Das Problem, Ich kann meine hinzugefügten Indis kaum, finden.... Ich muss viele davon ganz einfach entfernen um Übersicht im Navigator zu schaffen... Wie kann man dieses Prozess richtig organisieren?? Danke im Voraus vvm

RobertM75 Problem mit einem Indikator der sich nicht sofort Aktualisiert! 11 1 2) Hallo, ich habe mir einen Indicator (für MT5) erstellt der den Profit minus z.Bsp: 26% anzeigt. Jetzt habe ich das Problem das er sich nur nach jedem neuen Zeitfenster (Candle) Aktualisiert. Ich würde es gerne so haben das er sich sofern sich der Profit ändert sich sofort Aktualisiert. Kann mir da

Nils Müller Sentiment Trader des Brokers ( 3 ) Hi zusammen! Ich hätte mal eine Frage bezüglich vieler Sentiment EAs von Brokern, die einem das Sentiment (z. B. 30 % Netto Short/70 % Netto Long) in einem bestimmten Währungspaar oder CFD zeigen. Meine frage ist, gib es zugriff seitens des Entwicklers auf diese Sentiment daten und falls ja, durch