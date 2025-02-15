Diskussion zum Artikel "MQL5.community - Benutzer-Memo" - Seite 5

Neuer Kommentar
 
M M #: s mein Geld abheben und mein Konto schließen, aber ich sehe nichts, was das erlaubt. Ich bin ein Ort, hier lese ich nur Gelder verdient kann zurückgezogen werden, aber sicherlich ist das nicht der Fall. Dieses Unternehmen hält meine 11.500 $ zurück und bietet keinen schrittweisen Prozess an, um alle meine Gelder abzuheben und den Fall zu schließen. Wenn ich so weit komme, wird angezeigt, dass ich kein Geld auf meinem Konto habe!

Verwechseln Sie nicht "Handelskonto" mit dem "MQL5-Gemeinschaftskonto".

Ich gehe davon aus, dass Sie von einem "Handelskonto" sprechen, also wenden Sie sich an Ihren Broker. Nur er kann Ihnen Einzelheiten über die Auszahlung Ihres Geldes mitteilen.

 
Kommentare, die sich nicht auf dieses Thema beziehen, wurden in "Off-Topic-Beiträge" verschoben.
 
Kommentare, die sich nicht auf dieses Thema beziehen, wurden in"Off-Topic-Beiträge" verschoben.
 
Ich bin nicht in der Lage, mich bei MQL.Community auf MT5 anzumelden, da ich Indikatoren installieren möchte.
Obwohl ich mein Passwort geändert habe, schlägt die Anmeldung fehl: "Falsches Login / Passwort".
Dateien:
abc.png  15 kb
 
@Moazzam Iqbal #: Ich bin nicht in der Lage, mich bei MQL.Community auf MT5 anzumelden, da ich Indikatoren installieren möchte. Obwohl ich mein Passwort geändert habe, schlägt die Anmeldung immer noch fehl: "Falsches Login/Passwort".

Ihr Benutzername ist"moazzamiqbal", nicht"Moazzam Iqbal".

 

Guten Tag Freunde!

Ich bin wahnsinnig dumm, also werft nicht gleich mit Tomaten.

Was ist der Zweck dieser Sache, im Allgemeinen? Wenn nicht ein Geheimnis, natürlich.

Ich danke euch allen!

 
ROMAN KIVERIN #:

Guten Tag Freunde!

Ich bin wahnsinnig dumm, also werft nicht gleich mit Tomaten.

Was ist der Zweck dieser Sache, im Allgemeinen? Wenn es nicht ein Geheimnis ist, natürlich.

Ich danke euch allen!

Denn es gibt eine Reihe von elementaren Fragen und erstellen 100 Threads für die Antwort, die Antworten sind in diesem Artikel.

 

Zum Beispiel, jeden Tag erstellen sie Themen "wie man die Verwaltung kontaktieren?", aber hier sind die Antworten und es gibt viele solcher Themen.

https://www.mql5.com/ru/articles/24#servicedesk

MQL5.community - Памятка пользователя
MQL5.community - Памятка пользователя
  • www.mql5.com
Вы недавно зарегистрировались и у вас возникли вопросы: Как вставить картинку в сообщение на форуме, как красиво оформить исходный код MQL5, где находятся ваши Личные сообщения? В этой статье мы подготовили для вас несколько практических советов, которые помогут быстрее освоиться на сайте MQL5.community и позволят в полной мере воспользоваться доступными функциональными возможностями.
 
ROMAN KIVERIN #:

Guten Tag Freunde!

Ich bin wahnsinnig dumm, also werft nicht gleich mit Tomaten.

Warum ist diese Sache überhaupt notwendig? Wenn es nicht ein Geheimnis ist, natürlich.

Ich danke euch allen!

Weiß jemand, wie man das beheben kann und was behoben ist? Warum habe ich so einen Punkt nicht im Kontextmenü?

Während ich nach einem Bild suchte, wurde der Beitrag nicht mehr bearbeitet.

Ugh, endlich die Frage gestellt! Juhu Kumpels!

12345
Neuer Kommentar