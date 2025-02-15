Diskussion zum Artikel "MQL5.community - Benutzer-Memo" - Seite 5
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Verwechseln Sie nicht "Handelskonto" mit dem "MQL5-Gemeinschaftskonto".
Ich gehe davon aus, dass Sie von einem "Handelskonto" sprechen, also wenden Sie sich an Ihren Broker. Nur er kann Ihnen Einzelheiten über die Auszahlung Ihres Geldes mitteilen.
Obwohl ich mein Passwort geändert habe, schlägt die Anmeldung fehl: "Falsches Login / Passwort".
Ihr Benutzername ist"moazzamiqbal", nicht"Moazzam Iqbal".
Guten Tag Freunde!
Ich bin wahnsinnig dumm, also werft nicht gleich mit Tomaten.
Was ist der Zweck dieser Sache, im Allgemeinen? Wenn nicht ein Geheimnis, natürlich.
Ich danke euch allen!
Guten Tag Freunde!
Ich bin wahnsinnig dumm, also werft nicht gleich mit Tomaten.
Was ist der Zweck dieser Sache, im Allgemeinen? Wenn es nicht ein Geheimnis ist, natürlich.
Ich danke euch allen!
Denn es gibt eine Reihe von elementaren Fragen und erstellen 100 Threads für die Antwort, die Antworten sind in diesem Artikel.
Zum Beispiel, jeden Tag erstellen sie Themen "wie man die Verwaltung kontaktieren?", aber hier sind die Antworten und es gibt viele solcher Themen.
https://www.mql5.com/ru/articles/24#servicedesk
Guten Tag Freunde!
Ich bin wahnsinnig dumm, also werft nicht gleich mit Tomaten.
Warum ist diese Sache überhaupt notwendig? Wenn es nicht ein Geheimnis ist, natürlich.
Ich danke euch allen!
Weiß jemand, wie man das beheben kann und was behoben ist? Warum habe ich so einen Punkt nicht im Kontextmenü?
Während ich nach einem Bild suchte, wurde der Beitrag nicht mehr bearbeitet.
Ugh, endlich die Frage gestellt! Juhu Kumpels!