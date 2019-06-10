"New Neural" ist ein Open-Source-Projekt für neuronale Netzwerke für die MetaTrader 5-Plattform. - Seite 83
Fügen Sie auch die Fähigkeit hinzu, dass Neuronen geboren werden und sterben können. Genau wie zwischen den Ohren.
Zwischen den Ohren zum Beispiel nicht. Das Pendant für Kinderhirne wären Angst und Gier, was wir selbst tun können. :)
Bei künstlichen neuronalen Netzen ist es ziemlich klar, dass es eine CPU oder GPU gibt, die die Gewichte in den Neuronen anpasst. Bei biologischen Neuronen stellt sich jedoch die Frage, wer oder was die Funktion der Anpassung der Neuronen übernimmt. Ich konnte sie nicht finden, auch die Biologen schweigen. Ich habe eine Katze gequält und sie hat nur auf ......... geschaut.
Die Gewichte der Neuronen werden durch die Fitnessfunktion - Leben - abgestimmt.
Nein, die Gewichte werden durch den Lernalgorithmus eingestellt, von denen es viele gibt; welcher davon im Kopf verwendet wird, ist nicht sicher bekannt.
Es wird jedoch davon ausgegangen, dass einige Abschnitte eine direkte Ausbreitung darstellen, andere wiederum eine umgekehrte.
Bei künstlichen neuronalen Netzen ist es ziemlich klar, dass es eine CPU oder GPU gibt, die die Gewichte in den Neuronen anpasst. Bei biologischen neuronalen Netzen stellt sich die Frage, wer oder was die Funktion des Neurons abstimmt. Ich konnte sie nicht finden, auch die Biologen schweigen. Ich habe es mit einer Katze versucht, aber die sah nur aus wie ........
Ich werde versuchen, alles der Reihe nach zu erklären.
https://www.youtube.com/watch?v=xMCQPHb3iSw&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=_JgQtjhfnPE&feature=related
Wie Sie aus diesem kurzen Kurs über das Gehirn ersehen können, sind klassische neuronale Netze ziemlich weit von biologischen Netzen entfernt.
Haben Sie, da Sie uns besucht haben, irgendwelche Anmerkungen zu dem Modell, das ich oben vorgestellt habe?