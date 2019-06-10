"New Neural" ist ein Open-Source-Projekt für neuronale Netzwerke für die MetaTrader 5-Plattform. - Seite 83

Und fügen Sie auch die Fähigkeit hinzu, dass Neuronen geboren werden und sterben können. Genau wie zwischen den Ohren.
 
ivandurak:
Nicht wie zwischen den Ohren. Analog zu interauralen Gehirnen hätten wir Angst und Gier, was wir selbst tun können. :)
 
joo:
Es kommt darauf an, was gelehrt werden soll, anscheinend hat der Mensch von Natur aus unauslöschliche Neuronen und Verbindungen wie den Selbsterhaltungstrieb. )
 
Bei künstlichen neuronalen Netzen ist es ziemlich klar, dass es eine CPU oder GPU gibt, die die Gewichte in den Neuronen anpasst. Bei biologischen Neuronen stellt sich jedoch die Frage, wer oder was die Funktion der Neuronenabstimmung übernimmt. Ich konnte sie nicht finden, auch die Biologen schweigen. Ich habe es mit einer Katze versucht, aber die sah nur aus wie ........
 
ivandurak:
Die Gewichte der Neuronen werden durch die Fitnessfunktion - Leben - abgestimmt.
 
ivandurak:
Sehen Sie sich die Arbeiten von Sebastian Seung, Henry Markram und Kwaben Boahen an. Es handelt sich um einige der führenden zeitgenössischen Wissenschaftler auf diesem Gebiet, und ihre Ergebnisse sind sehr interessant.
 
joo:
Die Gewichte der Neuronen werden durch die Fitnessfunktion - Leben - abgestimmt.

Nein, die Gewichte werden durch den Lernalgorithmus eingestellt, von denen es viele gibt; welcher davon im Kopf verwendet wird, ist nicht sicher bekannt.

Es wird jedoch davon ausgegangen, dass einige Abschnitte eine direkte Ausbreitung darstellen, andere wiederum eine umgekehrte.

 
ivandurak:
Ich werde versuchen, alles der Reihe nach zu erklären.

  1. Biologische Neuronen senden Informationen in Form von elektrischen Impulsen (Spikes).
  2. Einigen Wissenschaftlern zufolge ist die Information in der relativen zeitlichen Abfolge der Impulse an den verschiedenen Neuroneneingängen kodiert (eine Art binärer Code). Nach Ansicht anderer Wissenschaftler ist die Information in der Anzahl der Impulse pro Zeitintervall in einem Spike kodiert. Diese Anzahl von Impulsen kann als analoges Signal dargestellt werden. Alle klassischen neuronalen Netze, über die Sie hier und in Büchern lesen, beruhen auf diesem Prinzip der analogen Kodierung. Die Theorie der zeitlichen Kodierung ist recht neu (seit Mitte der 90er Jahre) und verspricht, die "Geheimnisse" unserer Intelligenz zu entschlüsseln :)
  3. Elektrische Impulse breiten sich nur durch den Körper des Neurons in Form einer Potenzialdifferenz zwischen der äußeren und der inneren Umgebung aus (die Hülle des Neurons spielt die Rolle eines Kondensators).
  4. Wenn der elektrische Impuls das Axon (Schwanz) des Neurons erreicht, bewirkt er die Freisetzung einer speziellen chemischen Substanz (Neurotransmitter, Mediator), die über den Spaltkontakt (Spike), die so genannte Synapse, zum Dendriten eines anderen Neurons wandert. Rezeptoren am Dendriten absorbieren den Neurotransmitter, der, wenn er die Aktivierungsschwelle überschreitet, einen elektrischen Impuls im empfangenden Neuron auslöst. Und so weiter.
  5. Das Gewicht der Synapsen (Verbindungen) zwischen Neuronen hängt von der Menge des Neurotransmitters im Axon des abgebenden Neurons und der Menge der Rezeptoren im Dendriten des aufnehmenden Neurons ab. Wenn das empfangende Neuron aktiviert wird und einen Impuls erzeugt, breitet sich dieser Impuls sowohl zum Axon (Schwanz) dieses Neurons als auch zu seinen Dendriten aus, wo chemische Reaktionen stattfinden, die die Anzahl der Rezeptoren und Transmitter - also die Gewichte - regulieren. Aufgrund der Clusterstruktur von Rezeptoren und Sendern können die Gewichte von 0 (kein Kontakt) bis 64 reichen. Nach einer anderen Theorie hängen die Verbindungsgewichte von der Anzahl der Kontakte (Spikes) zwischen den beiden Neuronen ab. Die Dendriten eines Neurons bilden einen verzweigten Baum. Das Axon eines anderen Neurons kann diesen Baum an mehreren Stellen berühren. Jeder Kontakt ist binär (entweder er ist es oder er ist es nicht). Die Anzahl der Kontakte bestimmt das Gewicht.
  6. Unabhängig von der Theorie stimmen alle Wissenschaftler darin überein, dass sich die Gewichte infolge der spike-timing-dependent plasticity (STDP ) verändern. Nach diesem Mechanismus erhöht sich das Gewicht einer Verbindung, wenn das Empfangsneuron nach dem Eingangsimpuls an dieser Verbindung einen Impuls erzeugt. Und er nimmt ab, wenn der Ausgangsimpuls vor dem Eingangsimpuls auftritt. STDP wurde 1996 experimentell gemessen, woraus die Theorie der zeitlichen Kodierung hervorging.
  7. Es gibt auch ein globales Feedback. Wenn wir mit einem Ergebnis unserer Handlungen zufrieden sind, schüttet unser Gehirn Dopamin aus, das die Verbindungen zwischen allen Neuronen verstärkt, deren Aktivierung zu diesem Ergebnis geführt hat. Drogen ersetzen übrigens das vom Gehirn produzierte Dopamin, wodurch die Dopaminproduktion im Gehirn verringert wird und die Süchtigen von den Drogen abhängig werden.
  8. Neuronen können auch neue Kontakte bilden, wo vorher keine waren (so genannte strukturelle Plastizität). Irgendwo im Internet sah ich ein Video von Wissenschaftlern, die zwei Neuronen in einem Reagenzglas züchteten, sie mit Impulsen aktivierten und beobachteten, wie das Axon des einen Neurons begann, in Richtung des Dendriten des anderen Neurons zu wachsen und dort Kontakte herstellte, wo das elektrische Feld maximal war.

https://www.youtube.com/watch?v=xMCQPHb3iSw&feature=related

https://www.youtube.com/watch?v=_JgQtjhfnPE&feature=related

Wie Sie aus diesem kurzen Kurs über das Gehirn ersehen können, sind klassische neuronale Netze ziemlich weit von biologischen Netzen entfernt.

 
gpwr:
Da Sie uns besuchen: Haben Sie Anmerkungen zu dem Modell, das ich oben vorgestellt habe?
 
Urain:
Ich habe mich nicht wirklich mit dem Modell befasst. Keine Bemerkungen, abgesehen von denen, die ich bereits gemacht habe.
