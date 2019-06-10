"New Neural" ist ein Open-Source-Projekt für neuronale Netzwerke für die MetaTrader 5-Plattform. - Seite 8
Ich habe nicht aus Versehen einen Fehler gemacht :) Wachs bedeutet Wachs, sehr symbolisch. Ich hatte keine Ahnung, dass es den falschen Buchstaben hatte, bis du es mir gezeigt hast :)
Es ist interessant, Kritik und Ideen zu diesem Thema zu hören.
SVN von MQL5 ist eine gute Idee, dass früher oder später nicht erforderlich ist.
Projektfreigabe und Webspace, das ist großartig.
Alles ist gut, um Entwicklern zu helfen, sogar die Einbeziehung von MindMap in MQL5.com ist großartig.
Es dauert Arbeit Hafen, aber statt der Erforschung neuer Lösungen von Grund auf, die Schaffung neuronaler Netze ", machen" ist eine gute Basis, um mit zu beginnen, weil nur die Umwandlung Arbeit, dann kann tiefer sein, in anderen neuronalen Netzen für diejenigen, die weiter gehen wollen.
Ja, es ist eine gute Idee, direkte Integrationen mit bestehenden neuronalen Paketen vorzunehmen.
Dies wird Nutzer anziehen, die bereits an die Arbeit mit einem bestimmten Toolkit gewöhnt sind und es nicht wechseln wollen.
Aber wir wollen einen öffentlichen Entwicklungsprozess von komplexen Systemen für die MetaTrader 5 Plattform starten. Es geht darum, die Infrastruktur für die gemeinsame Arbeit vorzubereiten und nicht nur ein Projekt, sondern Dutzende oder Hunderte in Angriff zu nehmen.
Vor einiger Zeit haben wir einen spezialisierten Freelance-Service für MQL4/MQL5-Entwickler ins Leben gerufen. Viele Menschen waren skeptisch und glaubten nicht an die Durchführbarkeit des Projekts. Aber sie ist jetzt erfolgreich in Betrieb.
Ebenso gab es Skeptiker, die nicht an die Möglichkeit glaubten, ein Cloud-Computing-System zur Optimierung von Handelsstrategien zu schaffen. Aber wir haben ein solches System geschaffen - es ist wirklich eine Revolution in der Finanzmarktanalyse für die breite Masse.
Jetzt haben wir die Idee, eine Plattform ins Leben zu rufen, um Entwickler anzuziehen, die in der Lage sind, schnell und bequem Gruppenentwicklungen für MetaTrader 5 durchzuführen.
Wenn wir Erfolg haben, wird dies die Grundlage für die langfristige Entwicklung der Marktanalysetechnik sein.
Was wir brauchen, sind keine einmaligen Projekte, sondern Massenansätze, die in die Hunderte gehen.
Und für solche Projekte brauchen wir ein förderndes Umfeld - eine Gemeinschaft von Nutzern an einem Ort, integriert in eine Vielzahl von Prozessen.
Übrigens, Renat, es interessiert mich sehr, woher die Vorsilbe Wox kommt, was sie bedeutet, ist sie eine Endung von einem anderen Wort (es klingt wie Volvox) ?
Solange ich arbeite, habe ich mich das immer gefragt :)
Das ist ein sehr ehrgeiziges Projekt, ehrenwert und machbar, ich sehe darin eine Zukunft, und viele Programmierer sind interessiert.
Natürlich weiß ich, dass es sich um ein Projekt handelt, und ich halte es für sehr intelligent, ehrlich und revolutionär. Denn neben seiner Bedeutung schafft er auch die Voraussetzungen dafür, dass diejenigen, die wirklich gut sind, einen eigenen Arbeitsplatz haben.
Ich habe es immer als eine Revolution in der Geschichte der Finanzmarktforschung angesehen, und es ist viel revolutionärer und wissenschaftlicher, als man auf den ersten Blick denken mag, und das ist es, was mich wie ein MetaTrader5-Magnet angezogen hat. Wie groß ist ein einzigartiges Projekt, und ich war nie skeptisch, weil ich hier eine große Zukunft sehe, und was in diesen modernen Zeiten früher oder später passieren wird. Die Zukunft basiert in hohem Maße auf Cloud Computing, MQL5 ist offensichtlich führend in diesem Bereich, ich sehe keine andere Lösung. Die Infrastruktur ist perfekt. Es gab keine andere Möglichkeit, das System als besser zu betrachten als diese.
Jetzt gibt es die Idee, eine Plattform zu starten, um Entwickler anzuziehen, die schnell und bequem Gruppenentwicklungen für MetaTrader 5 durchführen können.
Wenn es funktioniert, wird es eine Grundlage für die langfristige Entwicklung der Marktanalyse-Technologie sein.
Großartig. Und ich sehe keinen Grund, warum es nicht funktionieren sollte. Es ist auch eine großartige Idee und eine große Chance für Forscher und Fachleute aus der Industrie.
Was wir brauchen, sind keine einmaligen Projekte, sondern Großprojekte, die in die Hunderte gehen.
Und solche Projekte brauchen ein förderndes Umfeld - eine Gemeinschaft von Nutzern an einem Ort, eingebunden in eine Vielzahl von Prozessen.
Ich stimme zu ...
ist ein sehr ehrgeiziges Projekt, wie auch revolutionär, und die Konzentration von Programmierern, Website-Entwicklung und einzigartige Sprache schafft die Voraussetzungen für Vereinfachung und Verbesserung.
Schauen wir mal ... All dies ist sehr interessant.
Das ist kein Problem. Wenn Sie jedoch einen Online-Übersetzer verwenden, überprüfen Sie die Richtigkeit des Satzes in MS Word.
Nur korrekt konstruierte Sätze werden korrekt übersetzt.
Ich danke Ihnen.
Ich verstehe Ihren Satz. 1 Silbe kann auch die Übersetzung dieses Wortes beeinflussen.
Glücklicherweise braucht man keine externen Programme wie MS Word, denn ich kann direkt in meiner Muttersprache in den mql5.com-Nachrichteneditor schreiben, und wenn das Wort vorkommt, wird der Text rot unterstrichen (ich denke, das liegt an den Browsereinstellungen und der automatischen Sprachkorrektur von Windows).
Ich werde mein Bestes tun, um mich mitzuteilen, zum Glück gibt es im Jahr 2011 Übersetzer - künstliches Lernen, online :D
Im Jahr 1995 gab es diese großartige Gelegenheit noch nicht.
Beschreibung eines Neurons und einer Schicht:
Meine Interpretation weicht etwas von der biologischen Sichtweise ab
Das Neuron selbst ist ein einfacher Umsetzer von Eingabe x zu Ausgabe y. Das Neuron in meinem Schema hat keine Synapsen. Es gibt nur Eingabe (x), Ausgabe (y), Fehler (e) und Schwellenwert (t). Fehler sind eine intrinsische Eigenschaft des Neurons, die für das Lernen notwendig ist. Optional kann sie zur Visualisierung durch Iterationen verwendet werden.
Identische Neuronen können zu einer Schicht zusammengefasst werden. Eine Schicht ist ein Satz (Vektor) von identischen Neuronen.
Die Eingänge und Ausgänge der Neuronen bilden den Eingangs- und Ausgangspuffer der Schicht. Ein Puffer ist eine separate Einheit, die dazu dient, die Neuronen mit den Synapsen zu verbinden, und ist ein Abstandshalter zur Vereinfachung des Kommunikationsschemas.
Das Kombinieren von Neuronen ermöglicht in vielen Fällen den Übergang zur Vektor-Mathematik und vereinfacht und beschleunigt oft den Vorgang.
Die Schicht besteht aus mindestens einem Neuron.
Was ist, wenn es verschiedene Arten von Neuronen in einer Schicht gibt?
Und bitte erläutern Sie, was die "Puffer"-Einheit ist?
Der Rest nach Klärung.
Was ist, wenn es verschiedene Arten von Neuronen in der Schicht gibt?
Das kann nicht richtig sein. Verschiedene Typen in verschiedenen Schichten. Ich sage Ihnen, Sie könnten sogar jedes Neuron zu einer eigenen Schicht machen.
Was den Puffer angeht, würde ich lieber ein Beispiel verwenden. Lass mich zum Haus gehen.