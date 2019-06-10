"New Neural" ist ein Open-Source-Projekt für neuronale Netzwerke für die MetaTrader 5-Plattform. - Seite 6

Neuer Kommentar
 
TheXpert:
Wer kann eine Online-Zeichensoftware empfehlen?

Fragen Sie Mishka, er ist ein Spezialist für Zeichensoftware. Ich zeichne in PaintNet, rein für Schemata nicht so sehr, aber es ist ein Flop, ein neues Programm zu lernen.

ZS: Einfach mit einem Bleistift kritzeln und einscannen. Nicht für die Öffentlichkeitsarbeit :o)

 

Ein Pen-Test :)

Am Abend werde ich alle gemeinsamen Einheiten und das konzeptionelle Netzwerk, das sie verbindet, erläutern.

 
TheXpert:
Wer kann ein Online-Zeichentool für Diagramme und so weiter empfehlen?

In TeamWox sind MindMap, Diagramme und Visio-Blöcke eingebaut. Wenn wir einen Projektbereich auf MQL5.com erstellen, werden wir diese Funktionen einfach in den integrierten Editor einfügen.





Встроенные возможности работы с графикой в TeamWox
Встроенные возможности работы с графикой в TeamWox
  • www.teamwox.com
В статье рассматривается работа с графическими изображениями, используя встроенные возможности системы TeamWox.
 
Renat:

Wenn wir einen Projektbereich auf MQL5.com einrichten, können wir diese Funktionen leicht in den Standard-Editor aufnehmen.

Renat, haben Sie vor, das Projekt zu starten? Wenn ja, informieren Sie uns bitte zumindest ein wenig über die Fortschritte bei der Einführung :) .
 
Hallo zusammen.
Können Sie an diesem offenen Projekt teilnehmen?

Zum Beispiel, was denken Sie über einen guten Start mit der FANN-Bibliothek Version für MT4, konvertieren MQL5?

Schnelle künstliche neuronale Netze sind eine gute Grundlage, mit der man beginnen kann, da sie bereits implementiert sind.

---

Was halten Sie von Fuzzy Logic?

http://ru.wikipedia.org/wiki/Нечёткая_логика
Using Neural Networks In MetaTrader - MQL4 Articles
  • www.mql5.com
Using Neural Networks In MetaTrader - MQL4 Articles: features of automated forex trading and strategy tester
 
TheXpert:
Renat, werden Sie das Projekt starten? Wenn ja, dann informieren Sie uns wenigstens ein wenig über den Fortschritt der Einführung :) .

Natürlich werden wir das tun, die Arbeit an der Infrastruktur hat bereits begonnen.

Als erstes bringen wir eine Unterversion mit integriertem Speicherplatz für jeden Benutzer auf den Markt, der vom Editor aus zugänglich ist.


Soweit eine kurze Vorstellung des Repository:

  • Subversion (Version 1.7) wird unter svn.mql5.com:443 zu finden sein.

  • Um die Informationen über die Verwendung von Subversion für jedes MQL5-Konto zu erhalten, werden wir das Feld"MQL5 Storage" hinzufügen. Sie kann über die Webschnittstelle oder den Editor der Website aktiviert werden.

    Standardmäßig gibt es zwei große physische Repositories - Projects für gemeinsame Projekte und Personal für persönliche Projekte.

    Der Projektspeicher des Benutzers wird auf /MQL5/MQL5 Projects abgebildet, der persönliche Ordner von Personal/renat wird auf /MQL5 Root abgebildet und die gemeinsamen Ordner anderer Personen (bei denen der Autor nicht dieselbe Person ist) werden auf /MQL5/MQL5 Shared abgebildet. MQL5-Projekte und MQL5-Shared werden im Code-Editor mit separaten Symbolen angezeigt und befinden sich immer am Anfang der Liste.



  • Die Meldung "Sie können sich mit dem Online-Repository des MQL5-Speichercodes verbinden, wenn Sie auf diese Ordner klicken, ohne sich zu registrieren. Hier ist die Genehmigung. Wenn Sie noch kein Konto haben, registrieren Sie sich und erhalten Sie $2 Bonus".

    Wenn Sie eine Berechtigung haben, aber keinen Speicher aktiviert haben, erscheint das Fenster "Aktivieren Sie den kostenlosen MQL5-Speicher und Sie können Ihre Daten speichern und an gemeinsamen Projekten teilnehmen".

  • Wenn Sie der Aktivierung des Speichers zustimmen, wird das Kennzeichen "MQL5-Speicher" für das Konto aktiviert und es wird automatisch ein persönliches Verzeichnis mit persönlichem Zugang erstellt.

  • Benutzer können jedes ihrer Unterverzeichnisse für andere Benutzer freigeben, indem sie "Diesen Ordner (z. B. indicators/share) für diesen Benutzer (z. B. rosh) freigeben" wählen.

    Infolgedessen wird das Repository rosh Zugriff auf den angegebenen Ordner /Personal/renat/indicators/share gewähren.

    Der Benutzer rosh fängt an, Dateien von renat in seinem Editor (nach der Synchronisation) in /MQL5/MQL5 Shared/renat/indicators/share zu sehen.

  • Wenn ein Projekt erstellt wird, wird es in das Projects Repository gestellt, das von der Website aus verwaltet wird und mehreren Entwicklern die Zusammenarbeit ermöglicht.

  • Die Hauptidee besteht darin, ein sehr einfaches und bequemes Repository für die Versionskontrolle von Quellen und Daten mit der Möglichkeit einer schnellen Synchronisierung zu schaffen.


Es ist interessant, Kritik und Ideen zu diesem Thema zu hören.

 
Sensenmann:
Hallo zusammen.
Können Sie an diesem offenen Projekt teilnehmen?

Zum Beispiel, was denken Sie über einen guten Start mit FANN Bibliotheken Version für MT4, konvertieren MQL5?
Wenn es in natives MQL5 umgewandelt würde, wäre es interessant. Die Variante mit DLL (wie jetzt für MT4) wird nicht funktionieren, da sie keine Zukunft für eine Massenimplementierung hat.


Schnelle künstliche neuronale Netze sind eine gute Grundlage, mit der man beginnen kann, da sie bereits implementiert sind.

Was halten Sie von Fuzzy Logic?

http://ru.wikipedia.org/wiki/Нечёткая_логика
Es wäre großartig, wenn solche Projekte mit direktem Zugang zum Handel selbst durchgeführt werden könnten. Dies ist ein Bereich, für den der MT5 gut geeignet ist.
 
Sensenmann:
Hallo zusammen.
Was ist Ihre Muttersprache?
 
Renat:

Es ist interessant, Kritik und Ideen dazu zu hören.

Willst du mich veräppeln? :)

Renat:

Ein Benutzer kann jedes seiner Unterverzeichnisse für einen anderen Benutzer freigeben, indem er sagt "Diesen Ordner (z.B. indicators/share) für diesen Benutzer (z.B. rosh) freigeben".

Mit dem angegebenen Zugang? Sehr cool, also :) Es ist möglich, eine gemeinsame Entwicklung zu organisieren.

Es gibt noch ein Problem mit der Rückverfolgung. Zumindest bei gemeinsamen Projekten. Es ist wünschenswert, dass Sie bei jeder Überarbeitung die gesamte Aufgabe lernen können und nicht nur ein paar lange Wörter in den Kommentaren.

Haben Sie vor, TeamWax zu verbinden?

 
Renat:

Es ist interessant, Kritik und Ideen zu diesem Thema zu hören.

Keine Kritik bisher, man kann diese Möglichkeiten nur begrüßen, sehr gute Vorarbeit für die Zukunft und es ist richtig, das zu tun. Zwei Hände sind dafür.

Was die Ideen angeht, so ist in Ihrem Plan nichts über die Kommunikationsmittel zwischen den Entwicklern zu finden.

Sie müssen kommunizieren und diskutieren.... Nun, tun Sie es nicht auf diesem Forum im gemeinsamen Kessel. Und so sind wir schon auf der Jagd nach Themen, wenn die Projektthemen mitmachen, dann war's das, Dach ade.
Wir brauchen einen separaten Bereich des Forums, in dem die Partner nicht nur das Projekt in einem Thread diskutieren können (wie jetzt im Bereich Arbeit), sondern auch jeder die Möglichkeit hat, die Diskussion über neue Zweige zu verzweigen. Und all dies ist nach dem Beitritt zum Projekt yukher verfügbar.

Im Allgemeinen hoffe ich, dass das Forum einen neuen Bereich "Projekte" haben wird, der zumindest annähernd als Hierarchie mit Unterthemen usw. implementiert werden wird.

Как заказать торгового робота на MQL5 и MQL4
Как заказать торгового робота на MQL5 и MQL4
  • 2010.06.18
  • MetaQuotes Software Corp.
  • www.mql5.com
С запуском сервиса "Работа" MQL5.community становится идеальным местом для размещения заказов и оказания услуг программирования. Тысячи трейдеров и разработчиков ежедневно посещают этот ресурс и с легкостью могут помочь друг другу. Для трейдера сервис "Работа" - это легкая возможность получить свой собственный эксперт. Для MQL5-разработчика это возможность легко найти новых клиентов. В данной статье мы рассмотрим возможности этого сервиса.
12345678910111213...100
Neuer Kommentar