"New Neural" ist ein Open-Source-Projekt für neuronale Netzwerke für die MetaTrader 5-Plattform. - Seite 6
Wer kann eine Online-Zeichensoftware empfehlen?
Fragen Sie Mishka, er ist ein Spezialist für Zeichensoftware. Ich zeichne in PaintNet, rein für Schemata nicht so sehr, aber es ist ein Flop, ein neues Programm zu lernen.
ZS: Einfach mit einem Bleistift kritzeln und einscannen. Nicht für die Öffentlichkeitsarbeit :o)
Ein Pen-Test :)
Am Abend werde ich alle gemeinsamen Einheiten und das konzeptionelle Netzwerk, das sie verbindet, erläutern.
Wer kann ein Online-Zeichentool für Diagramme und so weiter empfehlen?
In TeamWox sind MindMap, Diagramme und Visio-Blöcke eingebaut. Wenn wir einen Projektbereich auf MQL5.com erstellen, werden wir diese Funktionen einfach in den integrierten Editor einfügen.
Wenn wir einen Projektbereich auf MQL5.com einrichten, können wir diese Funktionen leicht in den Standard-Editor aufnehmen.
Können Sie an diesem offenen Projekt teilnehmen?
Zum Beispiel, was denken Sie über einen guten Start mit der FANN-Bibliothek Version für MT4, konvertieren MQL5?
Schnelle künstliche neuronale Netze sind eine gute Grundlage, mit der man beginnen kann, da sie bereits implementiert sind.
---
Was halten Sie von Fuzzy Logic?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Нечёткая_логика
Renat, werden Sie das Projekt starten? Wenn ja, dann informieren Sie uns wenigstens ein wenig über den Fortschritt der Einführung :) .
Natürlich werden wir das tun, die Arbeit an der Infrastruktur hat bereits begonnen.
Als erstes bringen wir eine Unterversion mit integriertem Speicherplatz für jeden Benutzer auf den Markt, der vom Editor aus zugänglich ist.
Soweit eine kurze Vorstellung des Repository:
Um die Informationen über die Verwendung von Subversion für jedes MQL5-Konto zu erhalten, werden wir das Feld"MQL5 Storage" hinzufügen. Sie kann über die Webschnittstelle oder den Editor der Website aktiviert werden.Standardmäßig gibt es zwei große physische Repositories - Projects für gemeinsame Projekte und Personal für persönliche Projekte.
Der Projektspeicher des Benutzers wird auf /MQL5/MQL5 Projects abgebildet, der persönliche Ordner von Personal/renat wird auf /MQL5 Root abgebildet und die gemeinsamen Ordner anderer Personen (bei denen der Autor nicht dieselbe Person ist) werden auf /MQL5/MQL5 Shared abgebildet. MQL5-Projekte und MQL5-Shared werden im Code-Editor mit separaten Symbolen angezeigt und befinden sich immer am Anfang der Liste.
Die Meldung "Sie können sich mit dem Online-Repository des MQL5-Speichercodes verbinden, wenn Sie auf diese Ordner klicken, ohne sich zu registrieren. Hier ist die Genehmigung. Wenn Sie noch kein Konto haben, registrieren Sie sich und erhalten Sie $2 Bonus".
Wenn Sie eine Berechtigung haben, aber keinen Speicher aktiviert haben, erscheint das Fenster "Aktivieren Sie den kostenlosen MQL5-Speicher und Sie können Ihre Daten speichern und an gemeinsamen Projekten teilnehmen".
Benutzer können jedes ihrer Unterverzeichnisse für andere Benutzer freigeben, indem sie "Diesen Ordner (z. B. indicators/share) für diesen Benutzer (z. B. rosh) freigeben" wählen.
Infolgedessen wird das Repository rosh Zugriff auf den angegebenen Ordner /Personal/renat/indicators/share gewähren.
Der Benutzer rosh fängt an, Dateien von renat in seinem Editor (nach der Synchronisation) in /MQL5/MQL5 Shared/renat/indicators/share zu sehen.
Es ist interessant, Kritik und Ideen zu diesem Thema zu hören.
Hallo zusammen.
Willst du mich veräppeln? :)
Ein Benutzer kann jedes seiner Unterverzeichnisse für einen anderen Benutzer freigeben, indem er sagt "Diesen Ordner (z.B. indicators/share) für diesen Benutzer (z.B. rosh) freigeben".
Mit dem angegebenen Zugang? Sehr cool, also :) Es ist möglich, eine gemeinsame Entwicklung zu organisieren.
Es gibt noch ein Problem mit der Rückverfolgung. Zumindest bei gemeinsamen Projekten. Es ist wünschenswert, dass Sie bei jeder Überarbeitung die gesamte Aufgabe lernen können und nicht nur ein paar lange Wörter in den Kommentaren.
Haben Sie vor, TeamWax zu verbinden?
Es ist interessant, Kritik und Ideen zu diesem Thema zu hören.
Keine Kritik bisher, man kann diese Möglichkeiten nur begrüßen, sehr gute Vorarbeit für die Zukunft und es ist richtig, das zu tun. Zwei Hände sind dafür.
Was die Ideen angeht, so ist in Ihrem Plan nichts über die Kommunikationsmittel zwischen den Entwicklern zu finden.
Sie müssen kommunizieren und diskutieren.... Nun, tun Sie es nicht auf diesem Forum im gemeinsamen Kessel. Und so sind wir schon auf der Jagd nach Themen, wenn die Projektthemen mitmachen, dann war's das, Dach ade.
Wir brauchen einen separaten Bereich des Forums, in dem die Partner nicht nur das Projekt in einem Thread diskutieren können (wie jetzt im Bereich Arbeit), sondern auch jeder die Möglichkeit hat, die Diskussion über neue Zweige zu verzweigen. Und all dies ist nach dem Beitritt zum Projekt yukher verfügbar.
Im Allgemeinen hoffe ich, dass das Forum einen neuen Bereich "Projekte" haben wird, der zumindest annähernd als Hierarchie mit Unterthemen usw. implementiert werden wird.