20-30 Sekunden!? .... Omg... Ich glaube, Sie haben etwas falsch gemacht... Meine Tick-Indikatoren zählen um ein Vielfaches schneller. Mehrere davon pro Karte.
Führen Sie es mit einem Symbol aus, das Sie noch nie benutzt haben und für das Sie einfach keine Daten haben.
Und ja, es ist gut, ein Ergebnis zu erzielen - das ist es, was ich erreichen will. Wir sammeln Meinungen darüber, wie man es am besten macht.
Wie Sie wollen, aber Sie sind derjenige, der ein Problem hat, nicht ich...
Ich habe um Hilfe gebeten, nicht um eine Tatsachenbehauptung.
Ich habe sowohl im MT4 als auch im MT5 eine Historie von 5000 Balken eingestellt. Mein MT4 zeigt einen sofortigen Start an, während MT5 eine Wartezeit von 20 bis 30 Sekunden an zeigt. Und das unter der Annahme, dass wiederholt das EURUSD-Symbol für Tests verwendet wird - in beiden Terminals gibt es eine Historie.
Es ist nicht notwendig, einen "ungeduldigen" Benutzer zum Warten aufzufordern. Es ist notwendig, unangemessene Verzögerungen beim Start und beim Wechsel des Zeitrahmens zu vermeiden.
Deshalb interessiere ich mich für Möglichkeiten, dieses Problem zu lösen. Für den Moment. Ich werde später mit ihnen experimentieren - was wirklich passiert.
Ich danke Ihnen. Was wird sie jetzt bringen?
Mit der Veröffentlichung von Build 1583 werden wir das Problem der fehlenden Übereinstimmung zwischen der Anzahl der Ticks in der Historie und der Anzahl der Ticks im Tester bei Aktien-Tickern mit geringer Liquidität erneut aufgreifen
lassen Sie uns laufen
Ergebnis - gut! Es gibt eine Veränderung.
Dann beginnt der schwierige Teil:
Wir lassen den Multicurrency EA kalt laufen.
Dann lassen wir es ein zweites Mal laufen, ohne etwas zu ändern.
Soweit ich das verstanden habe, werden jetzt alle Zecken an den Prüfer weitergeleitet.
s.s. inwieweit sie nun mit CopyTicks übereinstimmen habe ich nicht überprüft.
