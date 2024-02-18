Merkmale der Sprache mql5, Feinheiten und Techniken - Seite 35

Alexey Kozitsyn:
20-30 Sekunden!? .... Omg... Ich glaube, Sie haben etwas falsch gemacht... Meine Tick-Indikatoren zählen um ein Vielfaches schneller. Mehrere davon pro Karte.
Artyom Trishkin:

Führen Sie es mit einem Symbol aus, das Sie noch nie benutzt haben und für das Sie einfach keine Daten haben.

Und ja, es ist gut, ein Ergebnis zu erzielen - das ist es, was ich erreichen will. Wir sammeln Meinungen darüber, wie man es am besten macht.

Ich habe versucht, MOEX FORTS, alles, was ich habe, ist 8 Symbole für 6 TFs = 48 Griffe, ich habe es nie benutzt: noch schneller.

Ich will damit sagen, dass die Anzahl der Griffe kein Indikator ist und keinen Einfluss auf die Geschwindigkeit der Ausführung hat. Das in den CopyBuffer kopierte Datenvolumen ist sicher.
Artyom Trishkin:
...
Alexey Kozitsyn:
Ich habe um Hilfe gebeten, nicht um eine Tatsachenbehauptung. Dann wären Sie gerade vorbeigekommen.
 
Artyom Trishkin:
Youtz.
Artyom Trishkin:
Sind Sie von jemandem beleidigt? Oder haben Sie keine Hilfe gesehen? Oder sind Sie der Meinung, dass Ihre Smileys anders hätten interpretiert werden müssen? Wenn Sie Hilfe brauchen, tun Sie, was oben geschrieben wurde, und schreien Sie nicht. Und dann werden wir sehen, ob weitere Hilfe benötigt wird.
 
Artyom Trishkin:

Ich habe sowohl im MT4 als auch im MT5 eine Historie von 5000 Balken eingestellt. Mein MT4 zeigt einen sofortigen Start an, während MT5 eine Wartezeit von 20 bis 30 Sekunden an zeigt. Und das unter der Annahme, dass wiederholt das EURUSD-Symbol für Tests verwendet wird - in beiden Terminals gibt es eine Historie.

Es ist nicht notwendig, einen "ungeduldigen" Benutzer zum Warten aufzufordern. Es ist notwendig, unangemessene Verzögerungen beim Start und beim Wechsel des Zeitrahmens zu vermeiden.

Deshalb interessiere ich mich für Möglichkeiten, dieses Problem zu lösen. Für den Moment. Ich werde später mit ihnen experimentieren - was wirklich passiert.

Ich habe auch noch keine Lösung gefunden, ich lese die Branche und hoffe, dass mir jemand etwas sagen kann.
 
fxsaber:
Youz.
Ich danke Ihnen. Was haben Sie jetzt davon?
 
Artyom Trishkin:
Ich danke Ihnen. Was wird sie jetzt bringen?
Hoffnung, Glaube, Liebe! Ich würde das Projekt für ein paar Stunden einfrieren und auf eine Entscheidung der Entwickler warten.
 

Mit der Veröffentlichung von Build 1583 werden wir das Problem der fehlenden Übereinstimmung zwischen der Anzahl der Ticks in der Historie und der Anzahl der Ticks im Tester bei Aktien-Tickern mit geringer Liquidität erneut aufgreifen

https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page29#comment_4845672

https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page29#comment_4845795

lassen Sie uns laufen

KS      0       23:45:05.124    Core 1  GOLD-9.17: history ticks synchronized from 2017.04.03 to 2017.04.14
KF      0       23:45:05.124    Core 1  GOLD-9.17,M1: history cache allocated for 484457 bars and contains 347 bars from 2017.01.17 23:25 to 2017.03.31 19:46
MF      0       23:45:05.124    Core 1  GOLD-9.17,M1: history begins from 2017.01.17 23:25
ID      0       23:45:05.124    Core 1  GOLD-9.17,M1 (Open-Broker): generating based on real ticks
NM      0       23:45:05.124    Core 1  GOLD-9.17,M1: testing of Experts\Advisors\ExpertMACD.ex5 from 2017.04.02 00:00 to 2017.04.16 00:00 started with inputs:
ИТОГ
2017.04.16 23:45:05.124 Core 1  GOLD-9.17,M1: 242507 ticks, 227 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.040.
 Test passed in 0:00:00.181 (including ticks preprocessing 0:00:00.020).

Ergebnis - gut! Es gibt eine Veränderung.


Dann beginnt der schwierige Teil:

Wir lassen den Multicurrency EA kalt laufen.

2017.04.16 23:54:12.000 Core 1  GOLD-9.17: history ticks synchronized from 2017.04.03 to 2017.04.14
2017.04.16 23:54:12.000 Core 1  GOLD-9.17,M1: history cache allocated for 484457 bars and contains 347 bars from 2017.01.17 23:25 to 2017.03.31 19:46
2017.04.16 23:54:12.000 Core 1  GOLD-9.17,M1: history begins from 2017.01.17 23:25
2017.04.16 23:54:12.000 Core 1  GOLD-9.17,M1 (Open-Broker): generating based on real ticks
2017.04.16 23:54:12.000 Core 1  GOLD-9.17,M1: testing of Experts\открыть-закрыть 2 пары.ex5 from 2017.04.02 00:00 to 2017.04.16 00:00 started with inputs:
ИТОГ
2017.04.16 23:57:02.105 Core 1  GOLD-6.17: generate 284232 ticks in 0:00:00.050, passed to tester 287584 ticks
2017.04.16 23:57:02.105 Core 1  GOLD-9.17: generate 15208 ticks in 0:00:00.020, passed to tester 242507 ticks

Dann lassen wir es ein zweites Mal laufen, ohne etwas zu ändern.

2017.04.16 23:58:51.687 Core 1  GOLD-6.17: passed to tester 287584 ticks
2017.04.16 23:58:51.687 Core 1  GOLD-9.17: passed to tester 242507 ticks

Soweit ich das verstanden habe, werden jetzt alle Zecken an den Prüfer weitergeleitet.

s.s. inwieweit sie nun mit CopyTicks übereinstimmen habe ich nicht überprüft.

