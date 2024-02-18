Merkmale der Sprache mql5, Feinheiten und Techniken - Seite 34
Wie kann ich sonst noch Daten von dem richtigen Symbol/TF erhalten? CopyBuffer arbeitet nur mit Handles.
So funktioniert es im MT4:
Die Daten, die Sie an die Funktion senden, sind das, was Sie erhalten. Sofort, ohne 21 Griffe desselben Indikators zu erstellen.
Ich weiß, wie man Daten von MT4 empfängt. Man kann sich dagegen wehren, wie man es im MT5 macht, aber es wird sich nicht ändern.
Ich wehre mich nicht und versuche auch nicht, mich zu ändern. Ich möchte das gleiche Ergebnis auf MT5 zu erreichen, wie in dem Video, das zeigt, wie man Daten von einem beliebigen Händler auf MT4 ohne sichtbare Verzögerungen.
Wie?
Wenn ich den Indikator ausführe, sammle ich alle Daten zu allen Preisen in Arrays und lese sie dann entsprechend dem Index aus? Aber der Speicher ist nicht gummiartig.
Um in einem Moment die Daten auf einem Balken des benötigten Faktors anzufordern - aber es sagt, dass es keine Daten gibt und was soll ich tun, um sie zu bekommen?
Verstehen Sie das? Ich kritisiere nicht MT5, ich möchte verstehen und das Ergebnis so gut wie MT4 bekommen.
28 Zeichen pro 6 TF = 168 Griffe (MA). Startet in 8 Sekunden, aktualisiert alle 4 Sekunden ohne Probleme
Aber im Tester, ach, ein Rohr
Sie wollen keine Verzögerungen - der Timer soll alle 60-90s für das gewünschte Symbol/TF starten, um die Daten auf dem neuesten Stand zu halten.
Führen Sie es mit einem Symbol aus, das noch nie benutzt wurde und für das Sie einfach keine Daten haben.
Und ja, es ist gut, dass Sie ein Ergebnis erzielt haben - das ist es, was ich erreichen möchte. Ich sammle meine Meinungen, wie man es besser machen kann.
Was ist beim ersten Start zu tun? Es gibt keine Verzögerung beim Start des Indikators auf Video. Alles hängt auf MT5 ohne Lebenszeichen beim Indikatorstart. Wenn der Benutzer wartet, sieht er/sie, wie die Daten gezeichnet werden. Sie können jedoch entscheiden, dass der Indikator nicht funktioniert. Nachricht an das Diagramm mit einem großen Bildschirm - "Moment, ich lade gerade Daten für den 21. Krücke.
Wenn der Nutzer so ungeduldig ist, soll er sich schneller ein Bügeleisen kaufen, aber für den Rest von uns ist das ein normales und vernünftiges Verhalten:
1. Legen Sie eine angemessene Anzahl von Balken im Fenster und in der Historie fest;
2. Bei seriösen Berechnungen wird dem Nutzer mitgeteilt, dass alles in Ordnung ist und er nur warten muss. Sie können einen Indikator für das Hinzufügen der Historie erstellen.
Ich habe sowohl im MT4 als auch im MT5 eine Historie von 5000 Balken eingestellt. Wenn ich MT4 verwende, kann ich sofort starten, während MT5 etwa 20 bis 30 Sekunden warten muss. Und das unter der Annahme, dass wiederholt das EURUSD-Symbol für Tests verwendet wird - in beiden Terminals gibt es eine Historie.
Es besteht keine Notwendigkeit, einen "ungeduldigen" Benutzer in jeder Hinsicht darauf hinzuweisen, dass er/sie warten sollte. Sie möchten unzumutbare Verzögerungen bei der Einführung und Umstellung des aktuellen Zeitrahmens vermeiden.
Deshalb interessiere ich mich für Möglichkeiten, dieses Problem zu lösen. Für den Moment. Dann werde ich mit ihnen experimentieren - was wird wirklich funktionieren.
