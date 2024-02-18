Merkmale der Sprache mql5, Feinheiten und Techniken - Seite 243
dann vielleicht:
Nö, funktioniert nicht. (((
Es funktioniert sehr genau. Ich benutze dies. Sie können den Wert in ENUM_DAY_OF_WEEK umwandeln
Es funktioniert sehr genau. Ich verwende dies. Sie können den Wert in ENUM_DAY_OF_WEEK umwandeln
Die Klammern fehlen, der Rest bei der Division durch 7 wird aus der in den Typ uchar umgewandelten Zahl genommen.
So etwas wie "sehr genau" gibt es nicht. Entweder ist es immer genau oder nicht. Es ist wie ein zweiter frischer Hering. In welchem Zeitraum hast du es getestet? Ich konnte es nicht tun.
Was meinst du mit "welchem Zeitraum"? Die Funktion gibt nur den Wochentag zurück. Was hat das mit dem Zeitraum zu tun? Geben Sie eine beliebige Zeit ein und Sie erhalten den Wochentag.
Gib dein Geburtsdatum ein und du bekommst den Wochentag deiner Geburt.
Oder hier ist der Wochentag nach Kerzenzeit
Es ist alles da. Ich habe einfach 24*60*60 nach meinem Geschmack ersetzt.
Ergebnisse oben...
Beachten Sie, wie lange ich diese Formel schon verwende, nämlich seit
Auf dem Bildschirm ist kein Fehler zu sehen! Schauen Sie genau hin. Ich habe auf den Fehler hingewiesen.
Die Klammern fehlen, der Rest bei der Division durch 7 wird von einer in den Typ uchar umgewandelten Zahl übernommen.
Auf dem Bildschirm ist kein Fehler zu sehen! Schauen Sie genau hin. Ich habe auf den Fehler hingewiesen.
Nun, ich habe auch den vollständigen Code der Funktion gezeigt. Nochmals:
Ich stimme Ihnen allerdings zu. Vielleicht hat Nikolai aus dem Gedächtnis geschrieben und eine Ungenauigkeit gemacht. Aber es ist nicht ganz richtig zu sagen, dass es nicht funktioniert.