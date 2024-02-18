Merkmale der Sprache mql5, Feinheiten und Techniken - Seite 237
Vielleicht übersehe ich etwas, aber ich habe Ihr Skript verwendet, um (nur) PeriodSeconds zu überprüfen.
meine Ergebnisse aus Ihrem Test:
0 errors, 0 warnings, 234 msec elapsed, cpu='AVX2 + FMA3'
Der Test selbst gefällt mir nicht besonders gut, weil 10 Millionen der gleichen Berechnungen in dem Test stattfinden. In diesem Fall gibt es keine Garantie, dass der Compiler bei seinen Versuchen, den Code zu optimieren, keine Überraschungen erlebt.
Und diese Werte müssen durch 21 geteilt werden, weil es insgesamt 21*10 000 000 Iterationen gibt.
Aber auch dieser Test bestätigt meine Schlussfolgerungen, allerdings für meinen Prozessor, der frischer zu sein scheint und daher die modernen Leistungsmerkmale maximal nutzt und daher objektiver ist, weil er aktueller ist.
Es wäre interessant, die Ergebnisse dieses Tests für andere zu sehen.
Ich habe mir das Format angesehen.
Wahrscheinlich wird es nicht schneller werden. Habe aber von der wundersamen Geschwindigkeit der Umstellung gehört.
Die wunderbarste Geschwindigkeit bietet ein Schalter mit Werten von Null bis 255 in Schritten von 1
Ich danke Ihnen.
Danke!
Es war gestern spät, als ich die Ergebnisse OHNE Compiler-Optimierung veröffentlichte.
Hier sind die Ergebnisse mit cpu='AVX2 + FMA3' und maximaler Optimierung.
Die Hauptschwierigkeit bei diesem Algorithmus ist die Berechnung der Anfangszeit des Monats (grün hervorgehoben).
Das Interessanteste an diesem Code, das in der Diskussion kaum erwähnt wurde.
Ich sah mich mit der Notwendigkeit konfrontiert, sehr kurzen Code (< 15 Zeilen) in Form von mqh-library zu speichern.
Es ist eine Zwangsmaßnahme, weil Zeiger auf Funktionen nur für Funktionen aus dem globalen Scopus möglich sind.
Wie kurze Bibliotheken verwenden Sie?
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Fehler, Bugs, Fragen
fxsaber, 2023.11.26 23:26
Wenn ich es richtig verstehe, wird in diesem Fall die Methode A::f() in g() eingefügt.
Und hier ist sie es nicht.
Wird A::f() im zweiten Fall vom Compiler inlined, vorausgesetzt, dass nirgendwo im Code nachkommende Objekte der Klasse A erzeugt werden?
Mit dieser Anwendung.
Wenn ich diese Bedingung erstellen muss, ändere ich einfach den Anzeigemodus des Diagramms im Visualisierer.
Und dann analysiere ich das Verhalten des Expert Advisors in ME.