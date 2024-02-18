Merkmale der Sprache mql5, Feinheiten und Techniken - Seite 245
Sorry, vielleicht weil Google automatisch übersetzt
Die Frage auf dem Bild lautet:
Code:
Forum über den Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien.
Merkmale der Sprache mql5, Feinheiten und Techniken der Arbeit
Andrey Dik, 2024.02.16 06:05
Die Basisklasse hat keinen Zugriff auf die Felder der Nachkommen.
Dies ist eine funktionierende Version dessen, was erforderlich war.
ja, aber auf diese Weise besiegt:
Es ist sehr fehlerhaft.
Zeigen Sie mir ein Beispiel
Zeigen Sie ein Beispiel, und jeder kann einen Künstler beleidigen).
Beispiel für was?
Die Aufgabe bestand darin, Zugriff auf ein Objekt zu erhalten, nicht darin, das korrekte Löschen von Objekten zu organisieren. Löschen ist immer einfacher als Erstellen))