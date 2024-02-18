Merkmale der Sprache mql5, Feinheiten und Techniken - Seite 236
Eine schnellere Implementierung der Standardfunktion PeriodSeconds():
Ich habe mir das Format angesehen.
Wahrscheinlich nicht schneller. Ich habe allerdings von der wunderbaren Geschwindigkeit von switch gehört.
Es sieht länger aus, aber ich habe keinen Leistungsunterschied bemerkt.
Ich denke also, dass eine einzeilige Version immer noch vorzuziehen ist.
sieht länger aus
und nun all dies in Matrizen und ONX umzuwandeln :-)
Ja, das könnte man machen. Besser lesbar.
Leistung auf meinem Laptop ist die gleiche.
fxsaber #:
Übrigens, ich habe mich in meinen früheren Beiträgen geirrt. Aus irgendeinem Grund dachte ich, ein Monat hätte 28 Tage und nicht 30. Ich verstehe nicht, woher ich das habe.
Ich kann meine Beiträge, die älter als 1 Stunde sind, nicht mehr korrigieren.
Meine korrekte Version ist also diese:
Keiner braucht die Sekunden des Monats, da die Monate unterschiedlich lang sind.
Wie kommen Sie darauf, dass dies schneller ist als PeriodSeconds(x)?
der Test aus diesem Beitrag
reicht es aus, die Leistung von getStartTimeOfBar() mit PeriodSeconds() und mit PeriodSecondsFast() zu vergleichen
Der Vergleich sollte auf jedem TF außer MN1 durchgeführt werden
Die Leistung ist etwa 2-mal höher. Vielleicht sogar um das Dreifache, wenn man bedenkt, dass wir die gesamte Iteration messen.
oder reicht es, diese beiden Werte zu vergleichen
den Test aus diesem Beitrag
es genügt, die Arbeit von getStartTimeOfBar() mit PeriodSeconds() und mit PeriodSecondsFast() zu vergleichen
Der Vergleich sollte auf jedem TF außer MN1 durchgeführt werden
Die Leistung ist etwa 2-mal höher. Vielleicht sogar um das Dreifache, wenn man bedenkt, dass wir die gesamte Iteration messen.
oder reicht es, diese beiden Werte zu vergleichen
Vielleicht übersehe ich etwas, aber ich habe Ihr Skript verwendet, um (nur) PeriodSeconds zu überprüfen.