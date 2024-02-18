Merkmale der Sprache mql5, Feinheiten und Techniken - Seite 246

Wenn Sie den Mauszeiger über den Namen einer Variablen oder Funktion bewegen und die Strg-Taste drücken, gelangen Sie zur Definition oder Deklaration dieser Variablen (Funktion).
Dies ist in fast allen IDEs implementiert, nur wenn die Strg-Taste gedrückt wird, wird die Variable hervorgehoben und unterstrichen. In ME ist dies nicht der Fall.


In der Hilfe habe ich diese Funktion nicht gefunden.
Das Gleiche kann man mit Alt+G erreichen, aber es ist immer noch bequemer, die Maus zu benutzen.



 
Nikolai Semko #:

Artyom Trishkin #:

Ah, das ist also eine neue Entwicklung.
 
Nikolai Semko #:

Interessante Bemerkung, denn ich benutze die Maus in ME nicht.

 
Artyom Trishkin #:

Es ist nicht das erste Mal, dass ich feststelle, dass auf "zahlreiche" Anfragen von Benutzern etwas gemacht wird und dann etwas kaputt ist. Es war immer STRG+Klick um ein Wort zu markieren. Für mich ist es einfacher als Doppelklick, weil die Belastung auf den Zeigefinger und ohne Doppelklicks groß genug ist. Manchmal tut es sogar abends weh. Jetzt funktioniert es so, und dann so, als hätten sie es neu gemacht. Man weiß nicht, wann es funktionieren soll.

 
fxsaber #:

Haben Sie Vim benutzt?
 
Nikolai Semko #:
:q!

für den Fall, dass Sie sich verirren :-)

 
Alexey Viktorov #:

Früher habe ich die Wörter auch so hervorgehoben. Jetzt muss ich lernen, ich fliege im Code hin und her. Aber was kann man tun?

 
Maxim Kuznetsov #:

Das ist das, was die meisten fortgeschrittenen Progger schreiben.
Aber die Einstiegsschwelle dafür ist hoch.
Es gilt bis heute als das schnellste Programm zum Schreiben, obwohl es schon Jahre alt ist...
Es gibt keine Maus.

 
Alexey Viktorov #:

Doppelklick hebt ein Wort hervor, Dreifachklick einen logischen Ausdruck. Dreifachklick klappt nicht immer bei jedem....

aber du kannst es an diesem Text üben.

