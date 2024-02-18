Merkmale der Sprache mql5, Feinheiten und Techniken - Seite 233

Wenige Dinge.

fxsaber, 2023.07.19 19:10

ulong HistoryDealGetTicket( int ) { return(0); } // Перегрузка в каком-нибудь далеком mqh.

void OnStart()
{      
  if (HistorySelect(0, INT_MAX))
  {
    for (uint i = HistoryDealsTotal(); (bool)i--; ) // Хорошо - потенциальная перегрузка не сломает результат.
      Print(HistoryDealGetTicket(i));
      
    for (int i = HistoryDealsTotal() - 1; i >= 0; i--) // Классика - плохо из-за потенциальной перегрузки.
      Print(HistoryDealGetTicket(i));
  }
}

fxsaber, 2023.07.19 18:55

HistoryOrderGetTicket, PositionGetTicket, OrderGetTicket - ähnlich.

 
Manchmal ist es sinnvoll, eine solche Erinnerung zu erstellen. 
void Func()
{
  int Доделать;
}
Dann wird der Compiler Sie daran erinnern. 
variable 'Доделать' not used    Test5-3.mq5     516     7
code generated          1       1
0 errors, 1 warnings, 241 msec elapsed, cpu='X64 Regular'               1       2

Ein Doppelklick auf "Fertigstellen" bringt Sie direkt an die richtige Stelle.

 
Öffnen einer Datei über die grafische Benutzeroberfläche. 
// Диалог для открытия файла.
bool GUIOpenFile( const string FileName, const bool Common = false, const ushort Separator = '/' )
{
  const bool Res = FileIsExist(FileName, Common);
  
  if (Res)
  {
    string Str[];  
    const int Size = StringSplit(FileName, Separator, Str) - 1;
    const string File = Str[Size];
    const string Path = Size ? StringSubstr(FileName, 0, StringLen(FileName) - StringLen(File) - 1) : NULL;
    
    FileSelectDialog("Right-click on the file " + File + " and select open.", Path,  
                     File + "|" + File, Common ? FSD_COMMON_FOLDER : 0, Str, File);    
  }

  return(Res);
}

void OnStart()
{
  GUIOpenFile("Reports//Report.htm");
}
 
fxsaber #:
FileSelectDialog

Wow, das wusste ich gar nicht

FileSelectDialog

Wie lange ist das schon möglich?

 
Aleksey Vyazmikin #:

Wie lange können Sie das schon tun?

Über 3,5 Jahre.

fxsaber #:

Über 3,5 Jahre.

Wirklich. Bin auf keine Verwendung gestoßen.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Das stimmt. Ich habe noch keine Verwendung dafür gefunden.

Ich selbst habe es in ein paar Szenarien angewandt(eines davon). Ich habe es auch nicht auf der Seite angetroffen.

OrderSendAsync kann länger als fünf Sekunden für die Ausführung benötigen.
 
fxsaber OrderSendAsync kann länger als fünf Sekunden für die Ausführung benötigen.

???

Wie?

 
Maxim Kuznetsov #:

???

Wie war das?

Sie messen die Dauer und erhalten das Ergebnis. Das ist mir bei TRADE_ACTION_MODIFY passiert.

