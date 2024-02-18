Merkmale der Sprache mql5, Feinheiten und Techniken - Seite 178
Wo ExpertRemove nicht funktioniert, gibt es auch ChartClose(). Ich verstehe nicht, wo das Problem liegt. Was geschieht, nachdem das Konto geändert wurde? Wird das zusätzliche Diagramm mit dem Expert Advisor angezeigt? Oder ändert sich nur das aktuelle Diagrammsymbol? Vielleicht hat sich die ChartID geändert, und das ist der Grund, warum Ihre vorherige Lösung nicht funktioniert. Ticks werden sowieso behandelt, das bedeutet, dass wir sie in OnTick entladen müssen, wenn OnInit nicht funktioniert.
Angenommen, Sie haben alle diese Fragen beantwortet, was dann? Wenn Sie sich mit dem Thema befassen wollen, müssen Sie es auf Ihrem Rechner ausprobieren.
Ich habe diese funktionierende Lösung gefunden.
ZZY Erforderlich für einen Kampfberater.
Bitte zeigen Sie hier den Quellcode des EAs, der sich selbst entlädt, wenn das Konto geändert wird.
Der Quellcode wird später verfügbar sein. Prüfen Sie zunächst, ob dies eine Funktion für Sie ist.
Es läuft. Funktioniert nicht.
Offenbar ist es bereits ein Trend, russische Wörter im Protokoll zu verwenden.
Es läuft und läuft. Es funktioniert nicht.
Das sind keine Protokolle. Ich wollte Sie nicht beleidigen. Ich schreibe das für mich selbst, wenn etwas nicht funktioniert. Und dann habe ich vergessen, sie zu löschen.Wenn Sie das nicht erwartet haben, dann entschuldigen Sie mich bitte. Sie wollten den EA aus dem Chart entfernen, als Sie das Konto gewechselt haben, und der EA macht das. Warum es bei Ihnen nicht funktioniert, will ich nicht wissen.
Wenn Sie eine andere praktikable Lösung als die von mir vorgeschlagene finden, wird es interessant sein, dies zu sehen.
Sie wollten den EA aus dem Chart entfernen, als Sie das Konto gewechselt haben, der EA macht das.
Leider ist das nicht der Fall.
Im Allgemeinen ist der Aufruf von ExpertRemove mit REASON_ACCOUNT völlig sinnlos.
Wenn Sie kein Anfänger sind, sollten Sie wissen, dass der Expert Advisor nur mit einem Chart funktioniert. Ohne eine Karte funktioniert nur der Dienst. Wie funktioniert das?
Sie sind in dieser Angelegenheit leider völlig inkompetent. Die Lösungen, die hier angeboten werden, sind die eigentliche Subtilität des Arbeitens und des Verstehens, wie es tatsächlich funktioniert.
Nun, ja. Es gibt hier nur eine kompetente Person.
Als Option.