Merkmale der Sprache mql5, Feinheiten und Techniken - Seite 184
Es soll funktionieren. Aber ich würde nicht dazu raten, es so zu machen).
Das ist eigentlich optimal. Außerdem können Sie damit komplexere Sortierbedingungen festlegen.
Zum Beispiel:
Ja, und es gibt ohnehin keine anderen Lösungen.
Der Sinn des Musters ist es, universell zu sein. Wenn Sie in Ihrem Beispiel eine andere Struktur übergeben, die nicht mindestens ein Feld a,b,c enthält, wird es nicht kompiliert. Das heißt, die Funktion kann nicht mit zwei verschiedenen Datentypen gleichzeitig arbeiten.
Forum zum Thema Handel, automatische Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Bedienfeld für den Handel. MQL5 HILFE BENÖTIGT
Vladimir Karputov, 2020.08.18 09:04
Dieser Code würde nicht funktionieren - man kann keine Pastetchen und Quadrate vergleichen:
Diese Bedingung funktioniert, wenn der schwebende Auftrag teilweise ausgeführt wird und eine Position erzeugt. Dann existieren ein Auftrag und eine Position mit demselben Ticket gleichzeitig.
Aus diesem Grund ist die folgende Konstruktion in einigen Situationen sinnvoll.
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Strategietests
Bibliotheken: MT4Orders
fxsaber, 2020.08.20 15:44
Für diejenigen, die mit asynchronen Transaktionen arbeiten, ist es nützlich, die Einstellungen für die maximal mögliche Anzahl von nicht verarbeiteten asynchronen Transaktionen in Ihrem Konto zu kennen.
Es ist nicht schwer, dies herauszufinden.
Seien Sie vorsichtig, Sie können auf ein Limit stoßen.
Renat hat schon vor langer Zeit gesagt, dass man nicht nur in einem Limit gefangen sein kann, sondern auch durch eine DC blockiert werden kann
Der folgende Code in einemRannForex-Server Demokonto kann diese Situation sofort reproduzieren, indem dieser EA ausgeführt wird.
Ergebnis.
Übrigens, das Skript zeigt (nicht immer zum ersten Mal) einen Fehler bei der Ausführung von synchronem OrderSend.
Nachdem OrderSend für einige zehn/hundert Millisekunden ausgeführt wurde, ist der Auftragspreis der alte und nicht derjenige, der durch OrderSend erfolgreich erteilt wurde.
Um auf das Thema der identischen Tickets zurückzukommen, können wir einige Schlussfolgerungen ziehen.
Wenn es jemandem gelungen ist, das Problem auf einem anderen Handelsserver zu reproduzieren, teilen Sie uns bitte den Namen mit.
Suchbegriff: Oshibka 010.
Kein einmaliges Ticket? Wie kann das sein?
Haben sowohl Aufträge als auch Gewerke eindeutige Tickets?
Kein einmaliges Ticket? Wie kann das sein?
Die Erklärung dafür ist, dass, solange es einen Eröffnungsauftrag gibt, immer eine Position vorhanden ist. Sie ist nur nicht immer sichtbar - es gibt keine Lautstärke. Und diese Stelle hat eine einzigartige Eintrittskarte. Nun, bei einer Absicherung aus diesem Grund ist es durchaus möglich, dass es nach den entsprechenden In- und Out-Trades In-Trigger auf derselben Position geben wird.
Gibt es für die Bestellungen und Angebote überhaupt einmalige Tickets?
Sie sind einzigartig. Aber natürlich kann ORDER_TICKET gleich DEAL_TICKET sein.