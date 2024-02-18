Merkmale der Sprache mql5, Feinheiten und Techniken - Seite 172
Es wäre viel deutlicher, wenn Sie ein Foto machen würden.
Oben aktualisiert.
Live BuyLimit.
Nun, es zeigt die Volumina an - das gefüllte und das verbleibende Volumen. Sie können sehen, dass es sich um eine Teilausführung handelt. Oder verstehe ich vielleicht das Problem nicht?
Der Zeitpunkt des Auftrags hat sich zum Zeitpunkt der Teilausführung geändert.
Vielleicht müssen wir die Aufmerksamkeit der Entwickler auf uns ziehen. Vielleicht sollten wir eine weitere Eigenschaft des Ordens einführen.
Das ist hier deutlich zu sehen.
Ich weiß nicht, was passieren wird, wenn der Auftrag wieder teilweise ausgeführt wird.
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Strategietests
Bibliotheken: MT4Orders
fxsaber, 2020.04.07 18:47Teilausführungen sind im MT5 sehr leicht zu finden.
Das kann in einigen Fällen durchaus schlecht sein. Dies sollte unbedingt den Entwicklern gemeldet werden.
Und Sie haben die Historie so eingestellt, dass Aufträge und Geschäfte angezeigt werden. Wenn Sie es auf nur Aufträge ändern?
Es ist schwer zu sagen, ob dies eine schlechte Sache ist oder nicht. Außerdem scheint der CloseBy-Zusammenbruch die Majicas zu verlieren. Das müssen Sie sich ansehen.
Dies ist der Deal-Modus. In anderen Modi ist sie nicht sichtbar, da der Auftrag noch nicht abgeschlossen ist.
Ich habe mich umgesehen und festgestellt, dass es sich dabei um Handelsgeschäfte handelt. In diesem Fall wird jedoch nicht der Auftrag, sondern der Zeitpunkt des Geschäfts angezeigt. Deshalb ist es interessant zu sehen, wie es in der Reihenfolge aussieht.
Es kann keine Ordnung im Ordnungsmodus geben, wenn er lebendig ist. Wenn sie tot sind, wird es eine Zeit der ersten Hinrichtung geben, wie ursprünglich gesagt.