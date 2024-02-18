Merkmale der Sprache mql5, Feinheiten und Techniken - Seite 172

Alexey Viktorov:

Es wäre viel deutlicher, wenn Sie ein Foto machen würden.

Oben aktualisiert.

 
fxsaber:

Live BuyLimit.

Nun, es werden die Volumina angezeigt - gefüllte und verbleibende Volumina. Sie zeigt die teilweise Ausführung an. Oder verstehe ich das Problem nicht?
 
Artyom Trishkin:
Nun, es zeigt die Volumina an - das gefüllte und das verbleibende Volumen. Sie können sehen, dass es sich um eine Teilausführung handelt. Oder verstehe ich vielleicht das Problem nicht?

Der Zeitpunkt des Auftrags hat sich zum Zeitpunkt der Teilausführung geändert.

Vielleicht müssen wir die Aufmerksamkeit der Entwickler auf uns ziehen. Vielleicht sollten wir eine weitere Eigenschaft des Ordens einführen.

 
Alexey Viktorov:

Der Zeitpunkt des Auftrags hat sich zum Zeitpunkt der Teilausführung geändert.

Das ist hier deutlich zu sehen.



Ich weiß nicht, was passieren wird, wenn der Auftrag wieder teilweise ausgeführt wird.

Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Strategietests

Bibliotheken: MT4Orders

fxsaber, 2020.04.07 18:47

Teilausführungen sind im MT5 sehr leicht zu finden. 
// true - сделка в результате частичного исполнения.
bool IsPartial( const ulong TicketDeal )
{
  const ulong TicketOrder = HistoryDealGetInteger(TicketDeal, DEAL_ORDER);
  
  return((HistoryDealGetInteger(TicketDeal, DEAL_TYPE) <= DEAL_TYPE_SELL) &&
         (!TicketOrder ||
          (HistoryDealGetDouble(TicketDeal, DEAL_VOLUME) != HistoryOrderGetDouble(TicketOrder, ORDER_VOLUME_INITIAL))));
}


// Вывод всех частично-исполненных сделок.

input datetime inFrom = D'2020.01.01';

void OnStart()
{
  if (HistorySelect(inFrom, INT_MAX))
  {
    for (int i = HistoryDealsTotal() - 1; i >= 0; i--)
    {
      const ulong TicketDeal = HistoryDealGetTicket(i);
      
      if (IsPartial(TicketDeal))
        Print(TicketDeal);
    }
  }
}
 
fxsaber:

Das können Sie hier gut sehen.


Das kann in einigen Fällen durchaus schlecht sein. Dies sollte unbedingt den Entwicklern gemeldet werden.

 
fxsaber:

Das können Sie hier gut sehen.



Was bei einer zweiten Teilleistung passieren wird - ich weiß es nicht.

Und Sie haben die Historie so eingestellt, dass Aufträge und Geschäfte angezeigt werden. Wenn Sie es auf nur Aufträge ändern?

 
Alexey Viktorov:

Das kann in manchen Fällen überhaupt nicht gut sein. Dies sollte unbedingt den Entwicklern gemeldet werden.

Es ist schwer zu sagen, ob dies eine schlechte Sache ist oder nicht. Außerdem scheint der CloseBy-Zusammenbruch die Majicas zu verlieren. Das müssen Sie sich ansehen.

 
Alexey Viktorov:

Und Ihr Verlauf ist so eingestellt, dass Bestellungen und Angebote angezeigt werden. Wenn Sie es auf nur Aufträge ändern?

Dies ist der Deal-Modus. In anderen Modi ist sie nicht sichtbar, da der Auftrag noch nicht abgeschlossen ist.

 
fxsaber:

Dies ist der Deal-Modus. In den anderen Modi ist sie nicht sichtbar, da die Bestellung noch nicht abgeschlossen ist.

Ich habe mich umgesehen und festgestellt, dass es sich dabei um Handelsgeschäfte handelt. In diesem Fall wird jedoch nicht der Auftrag, sondern der Zeitpunkt des Geschäfts angezeigt. Deshalb ist es interessant zu sehen, wie es in der Reihenfolge aussieht.

 
Alexey Viktorov:

Ich habe mich umgesehen und festgestellt, dass es sich dabei um Handelsgeschäfte handelt. In diesem Fall wird jedoch der Zeitpunkt des Handels angezeigt, nicht der Auftrag. Deshalb ist es interessant zu sehen, wie es in der Reihenfolge aussieht.

Es kann keine Ordnung im Ordnungsmodus geben, wenn er lebendig ist. Wenn sie tot sind, wird es eine Zeit der ersten Hinrichtung geben, wie ursprünglich gesagt.

