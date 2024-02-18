Merkmale der Sprache mql5, Feinheiten und Techniken - Seite 171
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Im grünen Rahmen wurde meine Teilausführung gleich dem unteren roten Rahmen. Der Teilbetrag bestand aus zwei Tauschgeschäften.
Nun, das ist für den zweiten Teil, da ich davon ausging, dass zum Zeitpunkt der Aktivierung eine zusätzliche Bestellung aufgegeben wurde. Fehlt der erste Teil gänzlich? Und wie groß ist dieser zweite Teil? Es sollte nicht voll sein... Versuchen Sie, die Liste der Aufträge nach Positions-ID abzurufen. Sehen Sie, was Sie bekommen.
Nun, dies ist für den zweiten Teil, da ich davon ausgegangen bin, dass zum Zeitpunkt der Aktivierung ein zusätzlicher Auftrag erteilt wird.
Es gibt keinen zusätzlichen Auftrag. Es handelt sich schließlich nicht um MT4.
Es gibt immer einen Teilauftrag. Solange sie nicht ausgeführt wird, ist sie nicht in der Geschichte enthalten. D.h. es gibt Geschäfte in der Historie, aber der Auftrag ist möglicherweise nicht vorhanden, da er noch nicht vollständig ausgeführt wurde.
Es gibt keinen zusätzlichen Auftrag. Es handelt sich schließlich nicht um MT4.
In einem Teilauftrag gibt es immer einen Auftrag. Solange sie nicht ausgeführt wird, ist sie nicht in der Geschichte enthalten. D.h. es gibt Geschäfte in der Historie, aber der Auftrag ist möglicherweise nicht vorhanden, weil er noch nicht vollständig ausgeführt wurde.
Ich kann mich nicht erinnern, dass Tumblr etwas über MT4 gesagt hat.
Ja. Ich werde jetzt ein großes Volumen einstellen und es im Auge behalten. Wenn Sie es auf einer Demo haben, könnten Sie mir das Passwort geben, um es zu sehen?
Wenn Sie es auf einer Demo haben, könnten Sie mir das Passwort geben, um es zu sehen?
Wirklich.
Wirklich.
Es gibt keinen zusätzlichen Auftrag. Es handelt sich schließlich nicht um MT4.
Es gibt immer einen Teilauftrag. Solange sie nicht ausgeführt wird, ist sie nicht in der Geschichte enthalten. D.h. es gibt zwar Abschlüsse in der Historie, aber es kann sein, dass es keinen Auftrag gibt, weil er noch nicht vollständig ausgeführt wurde.
Gehört er nicht zu den Marktteilnehmern?
Live BuyLimit.
Live BuyLimit.
Für das gesamte Volumen ohne Berücksichtigung des bereits geöffneten Teils?
Für das gesamte Volumen ohne Berücksichtigung des bereits geöffneten Teils?
Sie scheinen überhaupt nicht damit konfrontiert worden zu sein. Werfen Sie einen Blick in die Dokumentation. Pro Bestellung gibt es zwei Bände.
Dies sind die aktiven Begrenzer. Die erste Zahl ist das ursprüngliche Volumen, die zweite ist das gegossene Volumen. Sobald sie gleich werden oder gelöscht werden, gehen sie in die Geschichte ein.
Sie scheinen überhaupt nicht damit konfrontiert worden zu sein. Werfen Sie einen Blick in die Dokumentation. Pro Bestellung gibt es zwei Bände.
Natürlich habe ich das nicht. Deshalb versuche ich, es herauszufinden. Es wäre viel deutlicher, wenn Sie ein Foto machen könnten.