MitREASON_ACCOUNT(auch wenn sich das Konto nicht ändert, sondern nur neu eingeloggt wird) wird der Expert Advisor komplett entladen und eine neue Kopie geladen.
Aus diesem Grund hat ExpertRemove in OnDeinit keine Auswirkungen auf die neue Kopie, da es sich um die entladene Kopie handelt.
Fehlt das Symbol, wird die neue Kopie ohne jede Ausführung geladen.
Und das Problem war, eine neue Kopie zu entladen, die zwar hängt, aber nicht läuft.
Die hängende Kopie bedeutet, dass bei einem Wechsel zu einem anderen Konto, auf dem ein Symbol vorhanden ist, der EA gestartet wird.
Gute Erklärung, danke
Ich überprüfte ChartID() für den schwarzen Bildschirm des fehlenden Symbols... und es ist - die ID ist immer die gleiche, aber das ist, was begann der Streit mit dem Admin, die Ereignisse von OnInit()... und Prüfflags _StopFlag , _UninitReason
aber die Karte ist nicht an das Symbol.... gebunden. Gut, wie auch immer.
Nochmals vielen Dank.
Es muss eine vollständige Kontrolle geben.
Wenn die Einstiegspunkte nicht funktionieren, besteht kein Risiko, einen EA laufen zu lassen.
Wenn sie funktionieren, können Sie dort nachsehen, ob sich das Konto geändert hat.
Ich sehe keinen Verlust der Kontrolle.
Das Hängen einer Kopie bedeutet, dass bei einem Wechsel zu einem anderen Konto, auf dem ein Symbol vorhanden ist, der EA gestartet wird.
Erstens: Der EA startet nicht, weil die Schaltfläche Algotrading bereits gedrückt ist.
Zweitens ist die Lösung in diesem Fall absolut einfach.
Die Animation funktioniert aus irgendeinem Grund nicht. Sie müssen sie anklicken.
Sie versuchen, mich davon zu überzeugen, dass das, was ich brauchte, nicht wirklich nötig war. Das ist leider nicht der Fall.
Erstens: Der EA startet nicht, weil die Schaltfläche Algotrading bereits gedrückt ist.
Dieses Verhalten hängt von den Einstellungen des Terminals ab. Außerdem machen EAs mehr als nur Handel.
Zweitens: In diesem Fall ist die Lösung ganz einfach.
Die Animation funktioniert aus irgendeinem Grund nicht. Sie müssen sie anklicken.
Ich habe zehn Terminals. In der Aufregung über einen von ihnen wechselte ich zu einem anderen Konto. Die Zeit vergeht, ich schaue im Terminal nach und sehe, dass ich ein anderes Konto brauche - ich wechsle zum alten. Und ganz ohne zu erwarten, dass der EA hängt, sehe ich, dass der EA läuft.
Und dies ist nur eines der Szenarien.
Das ist nicht der Wunsch eines freiberuflichen Kunden, sondern das, was ich brauchte.
Sie versuchen, mich davon zu überzeugen, dass ich das, was ich brauchte, nicht wirklich brauchte. Das ist leider nicht der Fall.
Ich versuche, mir eine Situation vorzustellen, in der das nützlich sein könnte. Das kann ich nicht.
Frage Nummer 1. Warum muss ich im Live-Terminal zu einem anderen Konto wechseln?
Frage Nummer 1. Warum sollte ich mich bei einem anderen Konto im Battle-Terminal neu anmelden?
Es gibt ein universelles Terminal für alle Konten. Man hat alle Werkzeuge zur Hand und kann schnell etwas in ME schreiben/korrigieren.
In diesem Terminal wechsle ich jeden Tag für verschiedene Aktionen zwischen den Konten. Z.B. für Screener, Analyse der Ausführungsqualität vonHandelsaufträgen, etc.
Wenn ich etwas ausführe und es vergesse, ist es logisch, dass ich es entlade, wenn ich zu einem anderen Konto wechsle.
Alexey Navoykov:
Не знаю, у кого как, а у меня любой торговый советник всегда имеет входной параметр AccountID. В котором явно прописывешь номер счёта, на котором он может торговать.
Es ist furchtbar lästig, jedes Mal die Kontonummer einzugeben. Ich habe zum Beispiel ein zehnstelliges Konto.
Ich kann mir einfach nicht vorstellen, auf eine andere Weise an einem echten Konto zu arbeiten. Vor allem, wenn es eine Reihe von Terminals und "Unruhen" gibt.
Das manuelle Starten Ihres EA zu Beginn ist eine bewusste Angelegenheit. Außerdem zeigt mein Browser sofort nach dem Start einen HTML-Bericht über den Backtest des EA bis zum aktuellen Tick an. Daher ist es sehr schwierig, einen Fehler zu machen.
Aber wenn der EA bereits hängt, ist sein unautorisierter Start unerwünscht. Der hier beschriebene Schutz ist sehr gut. Und es ist nicht nötig, zusätzlich etwas einzugeben.
Normalerweise habe ich 1-2 Karten auf diesem Terminal, da ist es schwer, durcheinander zu kommen. Aber der Sinn ist klar.